Staßfurter nervt der Test vorm Baden

Kopfschütteln und genervte Sprüche ernten die Ordnungskräfte an den Eingängen der Staßfurter Freibäder, die mit Öffnung der Saison seit gestern Corona-Auflagen wie die Testpflicht kontrollieren müssen.

Staßfurt/Schönebeck - Staßfurt/Schönebeck„So’n Blödsinn, wir sind doch an der frischen Luft!“ wettert Margot Bonk, als sie am Tor des Strandsolbads von der Testpflicht erfährt. Ohne einen aktuellen Test darf nicht mal sie ins Bad gelassen werden, obwohl sie schon das erste „Klebchen“ einer Corona-Spritze in ihrem Impfausweis hat.

Laura Bernack und ihr Strandbad-Team müssen selbst bei den treuesten Besuchern der städtischen Einrichtung Schwerstarbeit an Beruhigung leisten und versuchen möglichst, Optimismus zu verbreiten. „Vielleicht wird die Testpflicht ja zum Wochenende aufgehoben“, ruft die Schwimmmeisterin einigen potenziellen Badbesuchern zu, die sich vergewissern wollten, ob das mit der Testpflicht tatsächlich stimmt – und auf der Stelle kehrt machen.

Angebote vor Ort

Auch dem Oberbürgermeister gefallen diese Umstände nicht, als er seine persönlichen Daten hinterlegen muss. Die Saisoneröffnung hätte sich Sven Wagner (SPD) auch lieber anders vorgestellt. „Ich hoffe auch inständig, dass der Ministerpräsident am Dienstag die Aufhebung weitere Lockerungen bei anhaltend niedrigen Inzidenzzahlen verkünden wird“, so der OB, „Dann werden wir sofort reagieren.“

Rainer Haseloff hatte bereits zum vergangenen Wochenende angekündigt, bei Werten unter 35 unter anderem Kontakt-Einschränkungen und die Testpflicht für Freibäder und Außengastronomie kurzfristig ändern zu wollen.

Am Löderburger See, wo übrigens schon seit Freitag gebadet werden darf, und sich seit dem Wochenende Camping- und Wohnmobil-Bereiche füllen, gibt es Testangebote vor Ort. Die Personenregistrierung werde sowohl für Restaurant- als auch Badbereich angewandt, versichert der Betreiber des Tourismuszentrums Michael Schnock.

Das Erlebnisbad des Salzlandcenters in Staßfurt ist ab heute wieder geöffnet.

Kein Schwimmunterricht

Vor ganz anderen Gefahren durch Corona warnt unterdessen Reiner Neuhaus von der Ortsgruppe Bernburg der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DRLG). Gefahren beim Baden an unbewachten Gewässern. „Im Moment ist ein großes Problem der seit Monaten fehlende Schwimmunterricht an den Schulen“, erzählt er auf Anfrage der Volksstimme.

„Es sollte unbedingt gerade bei noch unsicheren Kindern darauf geachtet werden, am Anfang der Badesaison nur überwachte Freibäder zu nutzen.“ An unbekannten Badestellen würden Verletzungen durch Hindernisse unter Wasser drohen.

Dann sei auch die Sprungschicht nicht zu unterschätzen. Während die Oberfläche eines Sees oft schon gut erwärmt ist, kühlt sich das tiefere Wasser sprunghaft ab. „Das teilweise eiskalte Wasser kann zu einem thermischen Schock führen. Von Lähmungen bis Herzinfarkten ist alles möglich“, so Neuhaus weiter. Spezielle Gefahr lauere auch in den Flüssen des Salzlandkreises. Die Fließgeschwindigkeiten von Elbe, Saale und Co. sind sehr hoch, warnt der Ortsgruppensprecher.

„Viele unterschätzen dies. Von außen mag das fließende Gewässer noch eher ruhig aussehen. Bei einem Test hatten aber selbst unsere speziell ausgebildeten Strömungsretter keine Chance, auch nur ansatzweise an der Stelle wieder aus dem Wasser zu gelangen, wo sie eingestiegen sind. Da lagen 100 Meter und mehr dazwischen.“

Elbe und Saale keine gute Idee

Baden in Elbe und Saale ist auch deshalb keine gute Idee, da möglicherweise laut Recherchen des MDR multiresistente Keime durch Kläranlagen drohen. Zudem gilt generell im Bereich bis zu 100 Meter ober- und unterhalb von Brücken, Wehren und Hafeneinfahrten: Baden verboten! Dies gilt auch an Schleusen.

Auch die Berufsschifffahrt kann mit Wellenschlag der Containerschiffe zum großen Risiko werden. „Wenn dann noch ein ungeübter Schwimmer auf ein großes Schiff trifft, wird es eng“, sagt Neuhaus.

Die DLRG sei im Salzlandkreis im Übrigen nur bei Personalmangel in den Freibädern zu finden. Dort sind eher die von Städten und Gemeinden eingestellten Schwimmmeister vor Ort.

Im nach der großen Flut 2013 zerstörten und mittlerweile wiederaufgebauten Freibad in Calbe geht es laut Bürgermeister Sven Hause spätestens ab dem 1. Juli wieder los. Dann natürlich auch mit Schwimmmeister.