Staßfurter Nikolauszirkus auch Opa Rudi zu Ehren

Jessika Petrache-Probst konzentriert beim Kartenverkaufsstart für den Staßfurter Nikolauszirkus. Die Tickets sind seit dem Start am Montag auf dem Neumarkt schon sehr gefragt.

Staßfurt - Das Telefon von Jessika Petrache-Probst steht kaum still. Und es ist schwierig, mit der Zirkuschefin ins Gespräch zu kommen – wenn es nicht um die Eintrittskarten geht. Mit dem Vorverkaufsstart versammelt sich am Montagvormittag vor dem Kassenwagen des Staßfurter Nikolauszirkus’ eine Schlange von Probst-Fans. Also Recherche erstmal von dieser Seite.