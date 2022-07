Staßfurter OB engagiert bis zum letzten Abend

Bis zum letzten Tag seiner Amtszeit erledigt Sven Wagner noch Schriftverkehr im Rathaus, wie hier am fast schon leer geräumten Stehtisch im Büro, und nimmt auch noch Außen-Termine für die Stadt Staßfurt wahr. Allerletzter Termin mit Siegel war am Mittwochabend die Leader-Vereinsgründung in Schneidlingen.

Foto: Falk Rockmann