Staßfurter Petition gegen Fischsterben soll wieder auf den Tisch

Der Antrag des Sodawerks in Staßfurt, weiterhin Produktionsabwässer in Bode und Grundwasser zu leiten, sorgt für kritische Reaktionen. Zwar kündigt das Unternehmen mittelfristig umweltfreundlichere Technologien an, aber das geht manchen nicht schnell genug.

Im Sommer 2019 haben Bianca Görke und Uwe Doberstein 940 Unterschriften gesammelt, um mit einer Petition im Landtag eine saubere Bode und das Ende des Fischsterbens in Staßfurt zu fordern. Ende 2020 wurde die Petition nach ersten Erfolgen geschlossen.

Staßfurt - „Wir überlegen, die Petition wieder aufzunehmen. Sonst würde alles konterkariert, was wir damals gefordert und erreicht haben“, sagt Bianca Görke. Die Stadträtin (Die Linke) und Uwe Doberstein, damals Einwohner von Hohenerxleben, hatten sich mit 940 Unterschriften in einer Petition für eine saubere Bode an den Landtag Sachsen-Anhalt gewandt.

Die Petition war Ende 20200 geschlossen worden. Nicht nur weil es keine weitere Fischsterben gab, sondern weil sich in der öffentlichen Debatte um die Vorfälle im Sommer 2019 viel bewegt hat: Neue Sicherheitsvorrichtungen und umweltfreundlicheren Technologien im Sodawerk selbst, Messprogramme für die Bode und verschärfte Grenzwerten für Schadstoffe im Fluss.

Görke hat jetzt Kontakt zum Petitionsausschuss im Landtag Sachsen-Anhalt aufgenommen. Sie sieht zwar ebenfalls, dass sich die Ciech Soda langfristig um umweltschonende Produktionsprozesse bemüht. „Hier muss es aber schnellstmöglich Lösungen geben und nicht erst in einigen Jahren“, so Görke. „Industrie ist wichtig, aber was wir jetzt kaputt machen, bekommen wir nie wieder heil. Jeder redet von Klimaschutz weltweit und vor der eigenen Haustür sind wir nach wie vor blind? Und wenn schon der LHW sagt, die Einleitungen seien bedenklich, muss die Lage wirklich dramatisch sein.“

Kritische Stimmen aus den Fachämtern

Görke meint den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW). Die Behörde hatte eine Einschätzung zu den Einleitungen in die Bode nach dem neuen Antrag gegeben. Darin betont der „die bereits langjährig gleichbleibende, immense Gütebeeinträchtigung der Bode infolge der Einleitungen der Ciech Soda GmbH im Stadtgebiet von Staßfurt“. Die „ohnehin erheblichen Konzentrationserhöhungen“ bei Chlorid und Ammonium-Stickstoff würden in Niedrigwasserperioden sogar massiv zunehmen.

Auch die Obere Fischeibehörde im Landesverwaltungsamt attestiert dem Einleiten von Produktionsabwässern die „starke Schädigung des Gewässerökosystems der unteren Bode“, eine Verödung der Bode ab Staßfurt über 20 Kilometer, „extreme Verarmung der Fischfauna“ und „Sauerstoffmangelsituationen und Grenzwertüberschreitungen bei fischschädigenden Stoffen“.

Auch im Umweltausschuss des Landtags ist das Thema wieder angekommen. Unter anderem Landtagsabgeordneter Hendrik Lange (Die Linke) hatte immer wieder auf Verbesserungen für die Bode gedrungen. Zum aktuellen Antrag sagt er: „Das ist ein starkes Stück. Wir haben sehr oft darüber debattiert, dass die Bode in Staßfurt in einem schlechten Zustand ist.“ Er könne sich nur schwer vorstellen, dass der Antrag auf weiteres Einleiten unbefristet genehmigt werde. Der Abgeordnete will das Thema so schnell wie möglich im Umweltausschuss besprochen sehen.

Landtag soll sich wieder mit den Einleitungen befassen

„Ich möchte auf jeden Fall detaillierte Infos haben“, sagt Lange. „Wir haben die Europäische Wasserrahmenrichtlinie, die besagt, dass wir den Zustand unserer Gewässer verbessern und nicht verschlechtern sollen.“

Ebenso im Landtag hatte damals Lydia Funke (AfD) Aufklärung der Ursachen des Fischsterbens und mehr Schutz für die Bode gefordert. Mittlerweile kein Mitglied mehr im Landtag, aber noch politisch aktiv, kennt sie das Thema gut und meint: „Erschreckend sind die als Hauptemission in das Wasser genannten Chloridwerte pro Tonne aus dem Jahr 2019. Demnach werden täglich über 1000 Tonnen Chlorid in die unmittelbar vor Ort liegenden Gewässerkörper eingeleitet.“

Die Umsetzung des CODA-Prozesses – die Ciech Soda will mittelfristig ein umweltschonendes Verfahren erproben – sei „ein Schritt in die richtige Richtung“. Aber mit Stand heute würde „die Umwelt vor Ort stark beeinträchtigt und die Ökologie der Bode wohlwissend nachhaltig gestört beziehungsweise zerstört“.

Funke könne nicht nachvollziehen, sagt sie, warum das Landesverwaltungsamt immer wieder neue Einleitgenehmigungen für die Soda erteilt, wenn doch die obere Fischereibehörde, die im selben Haus sitzt, der Bode „eine 20 Kilometer lange Verödungszone flussabwärts“ bescheinige. „Die kurzfristigen Maßnahmen, wie Ammonium-Destillation, Absteuerung der Frachtspitzen etc. wurden uns damals schon im Umweltausschutz des Landtags mehrfach erläutert. Offenbar scheinen die entweder noch nicht umgesetzt oder angewandt zu sein oder sie scheinen nicht zu greifen.“

Die Interessengemeinschaft (IG) Bode-Lachs hatte sich ebenfalls in Staßfurt eingemischt und hat heute starke Bedenken zum neuen Antrag auf Einleitung. „Zutiefst irritiert“ hätten die Fluss- und Fischschützer jetzt registriert, dass die Einleitungen auf unbefristete Zeit beantragt würden, sagen sie, wo doch bis 2027 in Sachsen-Anhalt die Wasserrahmenrichtlinie eine Gesundung aller Gewässer vorschreibe.

Flussschützer wollen gegen neue Erlaubnis vorgehen

„Die Prognosen hinsichtlich wiederkehrender Fischsterben wurden in der Vergangenheit auf traurige Weise immer wieder bestätigt“, sagt der IG-Vorsitzende Heimo Reilein. „Im Jahr 2021 muss niemand mehr giftiges Abwasser in unseren Flüssen entsorgen, moderne Technologien verbannen dies in die Vergangenheit – vorausgesetzt der Wille dazu besteht und die Vorgaben des Umweltrechts werden entsprechend gewichtet.“

Die IG arbeitet jetzt eine Stellungnahme gegen den Antrag der Soda auf unbefristetes Einleiten aus und bereitet sich parallel auf den Fall der Genehmigung vor. Dies muss dann im aktuellen Genehmigungsverfahren besprochen werden.