Feuer am Brocken Staßfurter schaffen Fluchtwege für Brandbekämpfer

Der THW-Ortsverband Staßfurt verteilte und verbaute nach dem Alarm durch den Großbrand am Brocken am Wochenende mit schwerer Technik 600 Tonnen Schotter. Da musste ausnahmsweise sogar die Blaulichtmeile Güsten zurückstecken. So sieht die Einsatzbilanz des THW aus.