Mehr als 20 Schüler haben sich an der Pflanzaktion von mehr als 1.200 Blumenzwiebeln der Umwelt-AG des Dr.-Frank-Gymnasiums in Staßfurt beteiligt.

Staßfurt/vs. - Auf dem Staßfurter Königsplatz werden im nächsten Frühjahr Narzissen und Krokusse erblühen. Dafür wurden am letzten Schultag vor den Herbstferien von der Umwelt-AG des Dr.-Frank-Gymnasiums in Staßfurt mehr als 1.200 Blumenzwiebeln eingepflanzt.

Insgesamt 23 Schüler hatten sich an der Aktion beteiligt. Die Fünft- bis Zwölftklässler sind zum Teil Mitglieder in der 2022 gegründeten Umwelt-AG des Dr.-Frank-Gymnasiums Staßfurt, das in direkter Nachbarschaft liegt, schreibt Jette Elisabeth Bohse, Schülerin der Klasse 12 und Mitglied der Umwelt-AG, in ihrem Bericht.

Für Verschönerung der Stadt und Pollen- und Nektarversorgung der Insekten

Für die Schüler stehe aber nicht nur die Verschönerung des Stadtbildes im Vordergrund. Ihnen ist die Pollen- und Nektarversorgung – also das erste Frühlingsfutter der Insekten – wichtig, denn vor allem in städtischen Räumen finden völkerbildende Arten wie Honigbienen und Hummeln nur wenige Nahrungsquellen. Die Idee zu diesem Projekt hatte Schülerin Jette Elisabeth Bohse bereits am Anfang der Sommerferien gehabt. Mit der Hilfe von Anja-Susann Leidenroth vom Grünflächenamt Staßfurt sowie Doreen Albrecht, der Vorsitzenden des Schulfördervereins, hat sie es geplant und vorbereitet. Besonderer Dank gilt dem Schulförderverein für die Finanzierung von zehn Zwiebelpflanzen. Es wurden zunächst die in diesem Jahr von Schulabsolventen gepflanzten Bäume sowie die Fläche für einen noch geplanten Baum großflächig mit den Frühblüherzwiebeln umringt. Eine Fortsetzung des Projekts auf weiteren Flächen des Königsplatzes ist denkbar. Nun können sich die Staßfurter und auch die Insekten darauf freuen, dass im nächsten Jahr vier kleine gelb-violette Blütenmeere den Königsplatz schmücken werden.