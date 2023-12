Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Staßfurt/Berlin - Bastian Krautwald kann die Sonne im Herzen und in Gedanken vielleicht schon sehen, das Meer riechen und hören. Über Weihnachten wird der 27-Jährige noch einmal die alte Heimat Staßfurt besuchen. Am 30. Dezember aber startet sein Flugzeug und hebt ab. Nach Kapstadt, Südafrika. Sieben Wochen lang möchte Krautwald 12.500 Kilometer entfernt „ein bisschen abschalten“, wie er sagt. Wobei er nicht allein ist. Bei der Gruppenreise sind im Durchlauf 70 Personen, in der Spitze 40 Leute gleichzeitig in zwei Häusern untergebracht. Die Organisation war ein Projekt. Wie so vieles im Leben des Bastian Krautwald. Ohne Arbeit kann dieser gar nicht. Und auch im Urlaub hat er seinen Laptop dabei, tüftelt, überlegt. Ist im fernen Deutschland erreichbar.