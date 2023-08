Arno Zähringer - Staßfurt

„Es gab schon länger Gespräche, wie die Staßfurter Urania und das Fahrzeugmuseum Staßfurt besser zusammenwirken können“, berichtet Urania-Geschäftsführerin Bianca Görke. Diese Absicht wurde nun durch die Vorsitzende der Staßfurter Urania, Christine Hein, und dem Leiter und Betreiber des Fahrzeugmuseums Staßfurt, Ingo Schramm, mit einem Vertrag besiegelt.

Bei den Kooperationspartnerschaften geht es vor allem darum, dass man im Sinne von Inklusion, Integration und in Projekten der Bildung zusammenwirkt, um mehr Potenziale zu entfalten.

Einen ersten Impuls wird es bei der Informationsveranstaltung am Donnerstag, 14. September, ab 17 Uhr bei der Urania geben. Dort werden die Besucher umfänglich informiert und können Fragen zur Geschichte des Museums stellen und natürlich auch Hintergründe zu den einzelnen Exponaten erfahren.

Ingo Schramm meint aber augenzwinkernd, dass dies natürlich nur ein Auftakt sein kann. Denn wirklich lebendig werden die Geschichten, wenn man die zahlreichen Fahrzeuge auch tatsächlich vor Ort sieht. Interessant war auch zu erfahren, dass er gar nicht viel im Museum erklären muss, sondern vielmehr die Besucher ihm ihre persönlichen Geschichten in Verbindung mit den ausgestellten Fahrzeugen zum Besten geben.

Beispielsweise: Wie wurde das Moped damals repariert, wie kam man an Ersatzteile und wie lange hat man auf ein Fahrzeug gewartet? Es ist also ein lebendiges Museum, das Raum für eigene Erinnerungen und Erfahrungen bietet.

Vernetzung für Urania wichtig

Für die Urania Staßfurt ist es wichtig, mit vielen Akteuren vernetzt und kooperativ verbunden zu sein, um eine große Vielfalt an interessanten Themen zu bieten, macht Görke deutlich. So konnten auch mit dem Tourismuszentrum „Löderburger See“ , dem Friedensfahrtmuseum und einigen Heimatvereinen Kooperationen geschlossen werden. Denn: „Ein funktionales Netzwerk ist der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält und bereichert.“

Die Staßfurter Urania – am 9. Oktober 1991 als Regionalverband gegründet – versteht sich als Dienstleister für Bildungswillige des Salzlandkreises und der angrenzenden Landkreise. Neben der Geschäftsführerin – seit November 2022 an der Spitze – helfen dabei fünf Hauptamtliche und etwa 30 Ehrenamtliche einschließlich fünf Bundesfreiwillige mit. „Wir suchen eigentlich immer Ehrenamtliche, die mitarbeiten wollen“, sagt in diesem Zusammenhang Christine Hein.

Neuer Internetauftritt ist eine Aufgabe

Doch nicht nur in inhaltlicher Sicht versucht die Urania, mit ihren Angeboten die Menschen in und um Staßfurt anzusprechen. Momentan gilt als eine der wichtigsten Aufgaben, den Internetauftritt auf den neuesten Stand zu bringen. „Wir sind in diesem Bereich schon weit vorangekommen“, sagt Görke, die darauf setzt, dass das neue digitale Angebot bald in die Tat umgesetzt werden kann.

Daneben setzt die Urania vor allem auf Lokales und Regionales. Dazu gehört beispielsweise auch ein Rundgang zu den Orten der ehemaligen Kneipen und Gaststätten in der Bodestadt. Denn deren Geschichte zeige, wie bunt und vielfältig die Staßfurter Kneipen- und Gaststättenkultur mal war. Mit im Boot ist in diesem Zusammenhang der Staßfurter Geschichtsverein. Der erste Teil der Erkundung, die eine bis eineinhalb Stunden dauern wird, findet am Donnerstag, 7. September, ab 16 Uhr statt. Um eine Voranmeldung für den Rundgang wird per E-Mail unter der Anschrift info@stassfurter-urania.de oder auch per Telefon unter (03925) 62 42 95 gebeten.

Weiter geht es im September am Mittwoch, 13. September. Dann steht ab 15 Uhr ein Diskussionsvortrag mit Dr. Kietz zum Thema „Naturheilverfahren als Bestandteil der Schulmedizin“ auf dem Programm. Und eine Woche später, am Mittwoch, 20. September, ist die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Staßfurt Gast der Urania. Dabei geht es um „Die Rolle der Frau und anderes“. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr.