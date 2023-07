Für illegal ins öffentliche Netz eingeleitetes Regenwasser stellt der Abwasserverband in Staßfurt seit 2016 fast 900000 Euro Nachforderungen an Grundstücksbesitzer.

Egeln - Der Wasser- und Abwasserzweckverband (WAZV) „Bode-Wipper“ Staßfurt führt in den Mitgliedsgemeinden im Abwasserabrechnungsgebiet II in der Bodeniederung vermehrt Kontrollen zur illegalen Niederschlagswasserentsorgung durch.

„Wir sind beschummelt worden“, teilte der WAZV-Geschäftsführer Andreas Beyer in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates der Egelner Mulde in Egeln das Ergebnis der Überprüfungen mit. Es gebe immer noch Gemeinden, in denen man noch nicht durch sei. Seit 2016 habe der Verband eine Summe von 855 000 Euro Regenwassergebühren nachberechnen können, so der Geschäftsführer.

Gebühren für Dienstleistung gesunken

Es habe Gründe, warum die Gebühren für diese Dienstleitung runter gegangen seien, erklärte er. Sie beträgt derzeit 99 Cent je Quadratmeter Einleitfläche und ist damit niedriger als noch vor vielen Jahren als von den Grundstücksbesitzern 2,75 Euro verlangt wurden. Letztere hatte die Kommunalaufsicht des Altkreises Aschersleben-Staßfurt per Ersatzvornahme festgesetzt gehabt und war damit vor dem Verwaltungsgericht Magdeburg gescheitert. Danach gingen die Gebühren dann immer weiter runter.

Der Vorsitzende des Verbandsgemeinderates Peter Fries (CDU), der die Egelner Mulde in der WAZV-Verbandsversammlung vertritt, hatte dieses Thema in der Sitzung zur Sprache gebracht. Er berichtete von einem Gespräch mit einem Verbandsmitarbeiter, wonach man bei den Kontrollen in zwölf Orten festgestellt habe, dass eine Einleitfläche von insgesamt 5000 Quadratmeter nicht berechnet worden sei. Peter Fries meinte, diese Abweichung sei sehr gering.

„Die Zahl von 5000 Quadratmeter stimmt nicht“, sagte Andreas Beyer. „Beim AZV ist es nicht gut gelaufen“, fügte er unter Hinweis auf die Arbeit des inzwischen liquidierten Abwasserzweckverbandes „Bodeniederung“ auf diesem Gebiet hinzu. Der WAZV hatte die Aufgaben des AZV 2011 übernommen.

Generalverdacht?

Peter Fries kritisierte, dass der Verband an die Grundstücksbesitzer erneut Auskunftsbögen zur Niederschlagswasserbeseitigung verschickt hat. „Mit dem Schriftstück stellt man alle unter Generalverdacht“, sagte er.

Das sieht Andreas Beyer ganz anders. Man brauche das nur, um vorbereitet zu sein, falls es Probleme gebe, stellte er klar.