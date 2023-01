Ganz niedlich anzuschauen war die Aufführung der jüngsten Tanzeleven vom Salzlandtheater Staßfurt. Zudem unterhielten ihre jugendlichen Kolleginnen, das Jugendblasorchester und Lucia Keller am Piano das Publikum.

Staßfurt - „Haben Sie Freude am Leben und an Ihren Mitmenschen“, wünschte Bürgermeister René Zok (CDU) in seiner Ansprache zum Neujahrsempfang. Und zuversichtlich und vorwärtsgewandt solle man sein.