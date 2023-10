Staßfurt - Der Rat der Stadt Staßfurt hat in seiner vergangenen Sitzung die Anpassung der Friedhofsgebühren sowie Änderungen in der Friedhofssatzung vorgenommen. Dadurch ändern sich ab dem kommenden Jahr nicht nur die Preise für die Nutzung der städtischen und in den Ortsteilen befindlichen Friedhöfe, sondern unter anderem auch, wie lange ein Grab genutzt werden kann.

Bisher war das Mitbringen von Tieren auf die Friedhöfe der Kernstadt sowie der Staßfurter Ortsteile untersagt. Dies ändert sich nun und Hunde dürfen − sofern sie an der Leine geführt werden − mit auf den Friedhof gebracht werden. Deren Hinterlassenschaften sind umgehend zu beseitigen.

Bestattungen in Staßfurt auch samstags möglich

Neu sind Bestattungen und Trauerfeiern, die nun in Absprache mit der Friedhofsverwaltung jeden zweiten und vierten Samstag im Monat bis 14 Uhr stattfinden können.

Auch in Sachen Umweltschutz tut sich auf den Friedhöfen künftig einiges: So müssen „Särge und Sargausstattungen aus umweltverträglichen Materialien bestehen“, die sich innerhalb der Ruhezeit zersetzen, heißt es in der neuen Satzung. Das Gleiche gelte zudem für Urnen.

Die Ruhezeit hat sich zudem verkürzt: Statt 25 Jahre beträgt sie nunmehr 15 Jahre, bei Erd- und Urnenwahlgrabstätten ist sie sogar von 40 auf 15 Jahre verkürzt worden. „Darüber hinaus kann die Nutzungsdauer nach Ablauf der Ruhezeit je nach Grabstättenart bei Wahlgräbern verlängert werden“, wird in der Neufassung bestimmt.

Nutzungsrecht auf den Friedhöfen in Staßfurt wird teurer

Die Gebühren für die Nutzung der Friedhöfe in der Kernstadt sowie in den Ortsteilen wurde ebenfalls mehrheitlich beschlossen und angehoben. Für Staßfurt bedeutet das beispielsweise, dass für ein Erdreihengrab bisher 600 Euro für die Nutzungsdauer von 25 Jahren fällig waren (24 Euro pro Jahr). Davon mussten durchschnittlich 64 Prozent beziehungsweise 384 Euro vom Hinterbliebenen gezahlt werden. Nunmehr sind es 1635,60 Euro für 15 Jahre (107 Euro pro Jahr). Auf die Hinterbliebenen kommen 70 Prozent der Kosten zu und das entspricht 1144,5 Euro.

In den Ortsteilen sieht es ähnlich aus: Das 15-jährige Nutzungsrecht für ein Erdreihengrab beträgt 2075 Euro (davon sind 1452,50 Euro zu zahlen). Zuvor entsprach das 25-jährige Nutzungsrecht 550 Euro. Die Erhöhung betrifft auch die Urnenbestattungen: So sind es in der Kernstadt künftig 1261 Euro (882 Euro) und in den Ortsteilen 1620 Euro (1134 Euro).

Die Kostensteigerung geht zum einen auf die Gebührenkalkulation aus dem Jahr 2011 zurück, die nach nunmehr zwölf Jahren veraltet ist. Zum anderen spielen auch die gestiegenen Personal- und Energiekosten in die Kalkulation hinein. „Dies verursacht im städtischen Haushalt zu deckende Kosten durch Eigenmittel der Stadt“, heißt es in der Beschlussvorlage der Stadt. Dadurch können andere Investitionen nicht geplant oder sonstige anderweitige Ausgaben getätigt werden.