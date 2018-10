Das beschauliche Cochstedt könnte astronomisch groß rauskommen. Zum Bau einer Sternwarte entscheidet der Hecklinger Stadtrat.

Cochstedt l Sein Hobby ist alles andere als alltäglich: Astronomie, Astrophysik, Gravitationstheorie - Darum dreht sich das frei gewählte Forschungsgebiet von Klaus Retzlaff. Der gebürtige Magdeburger, Jahrgang 1962, hat dazu schon nebenberuflich Fachbücher und Beiträge in Publikationen veröffentlicht. Retzlaff, der auf dem Gebiet der theoretischen Physik promoviert hat, und hauptberuflich für das Zentrum zur Therapie der Rechenschwäche in Berlin abreitet, kann sich noch ganz genau daran erinnern, wie ihn einst die Begeisterung packte.

„Als 13-Jähriger habe ich einen Feldstecher von meinen Eltern geschenkt bekommen. Wir waren oft paddeln“, denkt er daran, mit dem Fernglas automatisch in den Himmel geschaut zu haben. „Ich sah, was es für tolle Sterne gibt.“ Damit fiel der Startschuss seiner Faszination für den Kosmos, Sterne, Planeten und unendliche Weiten.

Für öffentliche Zwecke

Mit 14 Jahren stand für den jungen Retzlaff fest, dass er einer Arbeitsgemeinschaft beitritt. Sie trug damals in Magdeburg den Namen „Astronomie und Raumfahrt“, erinnert er sich an das Jahr 1976 und berichtet, dass viele seiner Freunde von damals auch heute, über 40 Jahre später, noch immer zusammen mit ihm entdecken, forschen, beobachten. Denn aus der Arbeitsgemeinschaft wurde nach der Wende die Astronomische Gesellschaft Magdeburg (AGM), rund 30 Mitglieder gehören heute zum Verein. Und dieser hat nun ein Großteleskop als Dauerleihgabe erhalten.

Das ist aber mit der Auflage verbunden, das Gerät für öffentliche Zwecke zugänglich zu machen. Seit über zwei Jahren wartet das Mega-Fernglas mittlerweile ungenutzt darauf, Astrofans zu zeigen, was in ihm steckt. Denn solch ein Objekt braucht einen richtigen Standort und der fehlte bisher. „ Das Gerät ist ein Highlight“, schwärmt Retzlaff und meint, dass es auch in den Nachbarlandkreises kein vergleichbares Teleskop gibt. Sein Spiegel ist 40 Zentimeter groß. Selbst die Unisternwarte in Magdeburg könne da nicht mithalten „Je größer der Spiegel, desto mehr Licht sammelt das Teleskop und das heißt, dass man auch ganz schwache, also dunklere extrem weit entfernte Objekte beobachten kann. Praktisch reichen wir damit bis an den sichtbaren ‚Rand‘ des Universums“. Doch dieses Wissen um die Bedeutung des Gerätes hatte Retzlaff vor knapp zwei Jahre eigentlich gar nicht im Blick, als er in Cochstedt sonntags spazieren ging. „Wir sind an einem Turm vorbeigegangen. Und ich stellte fest, dass ist der ideale Ort für eine Sternwarte. Sehr hoch gelegen, auf einer Anhöhe.“

In der Steinstraße

Im ländlichen Raum mit einem dunklen Nachthimmel. Retzlaff befand sich vor einem nicht mehr genutzten Turm der Stromversorgung auf städtischem Grund und Boden am südlichen Ortsrand in der Steinstraße. Er sah genau den Ort, den der Verein zur Aufstellung des Teleskops suchte. Das alte Trafohäuschen könnte zur Sternwarte um- und ausgebaut werden.

Mittlerweile ist daraus eine Projektidee entstanden, die Stadträten am kommenden Dienstag in Hecklingen (18 Uhr, „Stern“) eine Entscheidung abverlangt. Dann wird die Finanzierung Thema sein. Denn der Umbau des früheren Trafohäuschen könnte zu 75 Prozent über Fördermittel gestemmt werden. Die Stadt plant für ihren Eigenanteil eine Spendenaktion.