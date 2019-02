Zehn Jahre Steuerrabatt sind für den Bereich Förderstedt jetzt vorbei.

Förderstedt/Staßfurt l Zehn Jahre lang konnten die Grundstücksbesitzer und Gewerbetreibenden von Förderstedt von geringeren Steuerhebesätzen im Vergleich zur Stadt Staßfurt profitieren. Das hatte der damalige Gemeinderat im Zuge der Eingemeindung mit der Stadt Staßfurt so ausgehandelt.

Bis 2016 schrieb der Gemeinderat Neundorf für die „Krähenstedter“ dieses Sonderrecht per Vertrag fest. Dort stiegen bei der Anpassung an Staßfurt und die übrigen Ortsteile die Hebesätze von 300 auf 400 Prozent für die Grundsteuer A (landwirtschafliche Nutzflächen), von 370 auf 420 Prozent für die Grundsteuer B (Wohngrundstücke) und für Gewerbetreibende von 340 auf 430 Prozent.

Enormer Anstieg

In Förderstedt sieht das nun wie folgt aus: Grundsteuer A von 290 auf 400 Prozent, Grundsteuer B von 300 auf 420 Prozent und Gewerbesteuer von 300 auf 430 Prozent.

Die Stadtverwaltung nennt als Beispiel für ein 1000-Quadratmeter großes Wohngrundstück eine Steigerung von rund 150 auf 210 Euro. Das Sachgebiet Steuern und Finanzen verweist darauf, dass für genaue Zahlen „der Einheitswert entscheidend ist, der vom Finanzamt für jedes Grundstück nach einem Bewertungsverfahren festgelegt wird“.

In konkreten Zahlen heißt das nun, dass die Stadt Staßfurt in diesem Jahr mit Mehreinnahmen aus Förderstedt in Höhe von insgesamt gut 500 000 Euro rechnen kann. Das wären im besten Fall mit der Grundsteuer A 63 667 Euro, Grundsteuer B 140 215 Euro und bei Gewerbesteuern immerhin 32 745 Euro.

Last wird gleichmäßig verteilt

Für Neundorf betrugen diese Zahlen im Jahr 2016 rund 9000 Euro, 10 900 Euro und 47 800 Euro.

Fachbereichsleiter Hans-Georg Köpper gibt zu bedenken: „Die Vereinheitlichung der Hebesätze ist die Grundlage dafür, dass Bürger und Unternehmen gleichmäßig zur Finanzierung der Aufgaben in der Stadt Staßfurt beitragen. Insofern waren Bürger und Unternehmen insbesondere in Förderstedt bis 31. Dezember 2018 bevorteilt.

Schwierigkeiten bei der Begleichung der neuen Steuersätze sieht der Förderstedter Ortsbürgermeister Peter Rotter (CDU) derweil nicht. „Das ist mit dem Gebietsänderungsvertrag zwischen der damaligen Gemeinde Förderstedt und Staßfurt seit nunmehr zehn Jahren bekannt. Jeder konnte sich darauf einstellen.“

Saurer Apfel

Die Stadt hatte zwischenzeitlich mal versucht, die Zehn-Jahres-Frist zu verkürzen. „Dagegen konnten wir uns aber erfolgreich wehren“, erinnert der Ortsbürgermeister. „Jetzt müssen wir allerdings in den sauren Apfel beißen‘“.

Im Gegenzug würde man in den Orten des Bereichs Förderstedt erwarten, dass die Mehreinnahmen für die Stadt entsprechend auch gewürdigt werden. „Wir haben im Ortschaftsrat Anträge bezüglich der Haushaltsplanung für 2019 gestellt, zum Beispiel 50 000 Euro für die Fortsetzung der Maßnahmen am Albertinesee.“

Außerdem halte man in Förderstedt die Aufstellung eines Konzepts wie für das Strandsolbad auch für den Albertinesee für sinnvoll. Weitere Forderungen sind zwei Festangestellte Jugendclubmitarbeiter für den Bereich Förderstedt. „Ein-Euro-Jobber sind nicht das, was wir uns für diesen sensiblen Bereich vorstellen.“ Rotter nennt noch einen Wunsch – nämlich halbanonyme Grabstätten anbieten zu können. Und zu guter Letzt fehle der Lückenschluss des Radweges zwischen Üllnitz und Brumby. „Für diese Dinge erwarten wir eine konstruktive Abarbeitung“, fasst der Ortsbürgermeister zusammen.

Diese Forderungen aus Richtung Förderstedt hat der Staßfurter Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD) bereits vernommen. „Das müssen wir erörtern und sehen, was davon möglich ist.“ Allerdings verweist das Stadtoberhaupt auch darauf, dass die Mehreinnahmen von Förderstedt gemeinsam mit Rücklagen bei der Haushaltsplanung dazu verwendet werden müssen, um das Minus von einer Million Euro im Ergebnisplan auszugleichen. Von einem Plus im Haushalt 2019 von 500 000 Euro durch Förderstedt könne also einfach nicht ausgegangen werden.