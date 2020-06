Hecklingen soll mit vorgeschlagenen 80 Euro Hundesteuer nicht die „hundeunfreundlichste“ Stadt im Landkreis sein. Diskutiert wird dennoch.

So sind die Preise jetzt Hecklingen rangiert bei den Preisen im Kreisvergleich mit 50 Euro für den ersten Hund und 60 Euro für den zweiten derzeit im oberen Mittelfeld. 2013 wurde in Hecklingen das letzte Mal an der Preisschraube gedreht. Mit den von der Stadtverwaltung ursprünglich vorgeschlagenen 80 Euro für das erste Tier wäre die Kleinstadt Spitzenreiter im Landkreis und würde selbst die Kreisstadt Bernburg (hier zahlen alle Halter pro Tier immer 60 Euro) oder Aschersleben (50 Euro/erster Hund, 100 Euro/zweiter Hund) hinter sich lassen.

Hecklingen l Die geplante Anhebung der Hundesteuer ist dieser Tage ein heißes Thema in den vier Orten der Stadt Hecklingen. Beratungen finden statt. Es wird diskutiert und erklärt. Die Verwaltung findet offene Worte, wie es um die Finanzen steht und wie wichtig neue Einnahmen für die weitere Zukunft der Gemeinde sind, der sonst die Zahlungsunfähigkeit droht.

In Groß Börnecke gehen Kommunalpolitiker aber gegen die ursprünglich vorgeschlagenen 80 Euro pro Tier auf die Barrikaden. Die Kleinstadt wäre damit die „hundeunfreundlichste Stadt“, wurde während einer Beratung des Ortschaftsrates gesagt. Mitglieder und anwesende Bürger wurden Dienstagabend aber vom neuen Kämmerer Sascha Meinert auch über die prekäre Finanzlage in Kenntnis gesetzt. „In diesem Jahr muss es gelingen, einen Haushaltsausgleich hinzubekommen.“ Sonst sei die Stadt aufgeschmissen, sagte der Kämmerer sinngemäß. Er erklärte, dass Hecklingen einen Kassenkredit benötigt, um laufenden Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Das ist vergleichbar mit einem Dispo-Kredit. Dieser liegt im Fall der Stadt in der aktuellen Haushaltsplanung für 2019 bei sieben Millionen. Die Kommunalaufsicht als Aufsichtsbehörde der Landkreisverwaltung wolle aber sehen, dass die Kleinstadt hier auch was dagegen stellt, erklärte Meinert im Ringen um Verständnis für die wirtschaftliche Situation.

Sicher, die Anhebung der Hundesteuer sei zwar ein kleiner, dafür aber extrem wichtiger Beitrag, machte der Finanzchef deutlich.

Abgespeckte Variante

Am Ende einigte sich der Ortschaftsrat Groß Börnecke und Mittwochabend auch der Ortschaftsrat Cochstedt auf eine abgespeckte Form der Hundesteuer-Anhebung. Der Mittelweg sieht vor, die Hundesteuer von derzeit 50 Euro für den ersten Hund auf 60 Euro anzuheben. Besitzer eines zweiten Tieres sollen statt der bisher in Rechnung gestellten 60 Euro 80 Euro und 120 Euro für jeden weiteren Hund zahlen. Den Haltern von Listenhunden soll angeboten werden, einen Wesenstest mit ihren Tieren zu absolvieren. Besteht der Hund diesen, wird er wie ein normaler Hund besteuert. Sonst werden 400 Euro pro Jahr fällig.

Die Entscheidung, ob es auch tatsächlich dazu kommt, trifft der Stadtrat, wenn er am 23. Juni (18 Uhr, „Stern“) tagt.

In Groß Börnecke wurde im Ortschaftsrat diskutiert. Hans-Peter Hacke (WGH) ist gegen 80 Euro pro Hund, konnte sich aber mit dem geschilderten Mittelweg anfreunden. „Viele ältere Leute haben einen Hund. Er ist für sie wie ein zweites Kind.“ Würde die Stadt 80 Euro nehmen, würden viele ihre Tiere abschaffen. „Dann quellen unsere Heime über“, sagte Hacke. Marina Feldheim (WGH) sagte, dass sie „volles Verständnis für die Situation der Stadt hat“. Jedoch komme die jetzt vorgeschlagene Anhebung auf 80 Euro pro Tier im Moment zum „falschen Zeitpunkt“.

Die Hundesteuer wird in weiteren Gremien der Stadt beraten: Ortschafts-rat Schneidlingen (8. Juni, 18.30 Uhr, Feuerwehr) und Hauptausschuss am 16. Juni, 18 Uhr, im Rathaus.