Der Löderburger See liegt mit seinem nördlichen Uferbereich einschließlich Wasserski-Anlage in der Gemarkung Löderburg, gehört also zur Stadt Staßfurt. Der südliche Teil mit Strand, Rutsche und Tourismuszentrum ist Hecklinger Land. Diese Anlagen gehören der Stadt Staßfurt und sie tritt demzufolge als Verpächterin auf. Die Luftaufnahme stammt aus dem Jahr 2006. An den Besitzverhältnissen hat sich seit dem nichts geändert. Foto: Falk Rockmann