Wo kommen die Störche her? Ist Athensleben die neue Storchenhochburg? Über 60 Adebare wurden gesichtet. Die Anzahl ist nicht ungewöhnlich.

Ein besseres Storchenjahr Ungefähr 600 Storchenpaare gibt es laut Michael Kaatz 2019 in Sachsen-Anhalt. „Das ist kein sehr gutes, aber ein besseres Storchenjahr“, sagt er. In der kälteren Jahreszeit ziehen die Störche über zwei Routen gen Süden. Bei der Ostroute zieht es die Störche über Tschechien, Rumänien, Bulgarien, Türkei, Syrien, Israel und Ägypten bis zum Tschad oder in den Sudan. Im Westen geht es über Frankreich und die Schweiz nach Spanien. Dort ist oft Schluss. Wenige ziehen weiter bis nach Niger oder Mail. (ej)

Athensleben l Schon ganz zu Beginn des Monats hatte Christian Heide seinen Frieden gemacht mit dem Neuankömmling. „Mein Glück ist aufgebraucht für diesen Monat“, hat der Storchenbeobachter aus Löderburg am 1. August zu seiner Frau gesagt. Besser kann es nicht werden. Denn größer wird das kürzlich erlebte Ereignis nicht werden.

Am Donnerstag voriger Woche hat der Rentner, der seit 30 Jahren Störche in der Umgebung beobachtet, eine neue Kerbe ins Gedächtnis geschnitzt. Insgesamt 65 bis 70 Störche hat Heide in Athensleben und Rothenförde beobachtet. „Das war ein einmaliges Ereignis.“ Das ging ins Herz.

An jenem Tag hatte Christian Heide abends einen Anruf aus Athensleben bekommen. Auf einem Haus, das eines von drei Nestern in der Umgebung beherbergt, seien 15 bis 20 Störche gesichtet worden. Das allein sei schon ungewöhnlich. Als Heide Richtung Athenslebener See fuhr, entdeckte er auf einem Feld 55 Störche. „Ich hatte meine Beobachtungen auf Video festgehalten. Daher konnte ich es auszählen“, sagt Heide. „So viele Störche sind sehr ungewöhnlich. Das habe ich in 30 Jahren nicht erlebt.“

Bilder Die Störche versammelten sich auf den Häusern. Foto: Christian Heide



Störche nur einen Abend

In Athensleben selbst saßen die Störche auf drei Häusern. In Rothenförde seien jetzt noch zwei Störche beheimatet.

Hier hatte es vor ein paar Wochen ein kleines Drama gegeben. Ein Jungvogel drohte aus dem Nest zu fallen. Die Löderburger Feuerwehr rückte an und rettete das Tier. Storch „Paul“ kam in die Obhut des Storchenhofs in Loburg. Dort soll er bis zur Auswilderung gepflegt werden. In Löderburg verendeten zwei von drei Jungstörchen nach einem Angriff von zwei fremden Störchen.

In Athensleben und Rothenförde waren die 65 bis 70 Störche am 1. August nur einen Abend zu sehen. Am nächsten Tag standen noch 15 bis 17 auf dem Stoppelfeld. „Ich vermute, dass die Störche hier gerastet haben und sich verpflegt haben vor ihrem Flug in den Süden“, sagt Christian Heide.

So ganz unrecht hat er nicht. In Athensleben waren es vor allem Jungstörche. „Für Ende Juli bis Anfang August ist das typisch, dass die Jungstörche ausfliegen und sich fast invasionsartig sammeln“, erklärt Michael Kaatz vom Storchenhof in Loburg. „Das kann sogar über 100 Tiere hinaus gehen und jede Ortschaft treffen. Oft hängt es auch von den Feldern ab. Abends versammeln sie sich dann auf Dächern und Strommasten.“ Eine Woche formieren sich die Jungstörche, während die Altstörche abwarten. „Jung- störche haben den Instinkt, dass eine geschützte Gruppe sinnvoll ist“, so Kaatz.

200 Kilometer am Tag

Wenn die Altstörche dazu stoßen, die die Leitfunktion übernehmen, dann zieht die Gruppe los. Gen Süden. Bis zu 200 Kilometer fliegen die Schwärme am Tag mit anfänglichen Gruppengrößen zwischen 50 und 100 Störchen. Die Störche aus Athensleben, die zum Großteil wohl aus Sachsen-Anhalt, aber auch aus Niedersachsen, Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern stammen könnten, dürften – wenn sie ihren Flugplan strikt einhalten – mittlerweile schon in Tschechien oder gar Rumänien sein. Später vergrößern sich die Gruppen, die dann über 1000 Tiere umfassen. Eine längere Rast erfolgt im Tschad oder im Sudan. Dort kommen die Störche nach drei bis vier Wochen an. Ein Teil fliegt sogar weiter nach Südafrika.

Jungstörche, die zum ersten Mal gen Süden fliegen, wissen dabei zwar, dass sie nach Süden müssen, haben also eine Zugunruhe, aber sie orientieren sich im Sozialverband und folgen den Altstörchen über die West- oder Ostroute (siehe Infokasten), die ihnen zu Beginn nicht verinnerlicht ist. „Beim ersten Zug entsteht eine Prägung“, erklärt Kaatz. Dieser Route folgen die Störche dann also immer wieder.

Wobei: Nach der ersten Tour bleiben Jungstörche erst einmal in Afrika. „Es ist sehr unwahrscheinlich, einen der Jungstörche im nächsten Jahr wieder bei uns zu sehen“, so Kaatz. Zwei bis drei Jahre bleiben die Störche in Afrika, während die Altstörche zwischen Februar und April wieder nach Deutschland zurückkehren.