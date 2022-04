Gedenken Stolpersteine: Zehn Jahre Erinnern in Staßfurt

Vor zehn Jahren: Am 14. Oktober 2011 wurden in der Steinstraße in Staßfurt die ersten Stolpersteine verlegt, um an Menschen zu erinnern, die in der Zeit des Nationalsozialismus vertrieben und ermordet wurden. Bis 2015 wurden 27 Stolpersteine an 17 Adressen verlegt.