Mit dem Staßfurter Strandsolbad muss die Stadt mehr wuchern. Das meint die SPD.

Staßfurt l Das Strandsolbad ist eigentlich ein Unglück. Es entstand als Folge eines Tagesbruchs der Saline Leopoldshall im ausgehenden 19. Jahrhundert. Die Salzstädter haben aber aus der Not eine Tugend gemacht und ein öffentliches Freibad errichtet. Es wurde im Mai 1929 eingeweiht und erfreut sich seitdem großer Beliebtheit. Allerdings eher bei Insidern. Die Resonanz auf den einzigartigen salzigen See könnte größer sein. Das finden die Sozialdemokraten im Staßfurter Stadtrat. Immer wieder gab es zwar in der Vergangenheit Initiativen von Verwaltung und Politik, für mehr öffentliche Aufmerksamkeit zu sorgen. Schon unter Bürgermeister Martin Kriesel wurden vor nahezu zehn Jahren Studententeams mit der Erarbeitung von Konzepten beauftragt. Erholung und Gesundheit sollten als Themen über allem stehen. Doch umgesetzt wurde nichts. Der Stadt fehlte das Geld. Von Saison zu Saison gab es deshalb nur nötigste Ertüchtigungsarbeiten. Nur wenige Mittel wurden in mehr Attraktivität gesteckt. Manche Staßfurter sprechen von einem „traurigen Dornröschenschlaf“.

Chance jetzt da

Die SPD will das ändern. „Insbesondere vor dem Hintergrund der Großinvestition in ein Salzwerk, bei dem der Ciech-Konzern über 100 Millionen Euro investieren will, ergibt sich für den See die einmalige Chance, einen noch höheren Stellenwert in der Stadt und über ihre Grenzen hinaus zu erreichen“, sagt Fraktionsvorsitzender Michael Hauschild. Die Rede sei davon, dass das Salz nach Staßfurt zurückgeholt werde - was Oberbürgermeister Sven Wagner im Zusammenhang mit dem geplanten Werksbau betont - dann solle auch die Einzigartigkeit des salzigen Gewässers unter freiem Himmel wieder mehr Aufmerksamkeit finden.

Treffen mit Bungalowverein

Um sich ein aktuelles Bild von der Badeanstalt zu machen, trafen sich die Fraktionsmitglieder jetzt mit Vertretern des Bungalowvereins, darunter auch Mitglieder des neu gewählten Vorstandes. Bei einem Rundgang überzeugten sich alle vom sehr gepflegten Zustand. Ein Hinweis darauf, so Michael Hauschild, dass die Stadt im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles für das Bad tue. Verein und Politiker kamen auch ins Gespräch. Sie schwimmen auf einer Wellenlänge, wenn es um das Thema einer noch intensiveren Vermarktung geht. „Wir wollen uns als Partner in enger Zusammenarbeit mit der Stadt intensiv einbringen“, sagt Michael Hauschild. Er kündigt auch an, dass es weitere Treffen mit dem Verein geben soll, mit dem Ziel, die „Wahrnehmung des Strandsolbades in der Öffentlichkeit zu erhöhen“.

Hinweisschilder

Das alles müsse, so der Fraktionschef, in kleineren, aufeinander folgenden, aber sinnstiftenden Schritten erfolgen. „Aber diese Schritte müssen getan werden.“ Politisch startet die SPD jetzt die Initiative. Sie will einen Antrag in Ausschüsse und Stadtrat einbringen, bei der es um mehr Hinweisschilder geht. „Gewissermaßen eine Sofortmaßnahme“, sagt der Fraktionschef. „Auswärtige Besucher finden aktuell das Bad kaum, weil die Ausschilderung nicht vollständig vorhanden ist.“

Akzent in Tourismuslandschaft

Darüber hinaus müsse man weiterhin zukünftig auch gezielt darüber nachdenken, über ein professionelles Veranstaltungsmanagement mehr Öffentlichkeit zu generieren. Das betreffe alle Bereiche - vom gesunden Baden, über das Catering bis hin zu Aktionen. „Es geht nicht darum, Konkurrenz zum Löderburger See zu schaffen. Vielmehr soll das Alleinstellungsmerkmal Solbad auf seine eigene Art und Weise zum wichtigen Akzent in der Tourismuslandschaft Staßfurt werden“, sagt Michael Hauschild.