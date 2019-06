Keine B180 mehr: Land hat Bundesstraße zu einer Gemeindestraße herabgestuft.

Etgersleben l Bundesstraßen sind schon an den Leitpfosten am Straßenrand zu erkennen. Die modernen Pfosten besitzen am Kopf eine Aussparung für die Kennzeichnung der Straße. Zwischen Etgersleben und Egeln-Nord sind die Bezeichnungen verschwunden. Das Land hat die Bundesstraße zu einer Gemeindestraße zur Jahresmitte herabgestuft. Die Bundesstraße 180 gibt es hier seit einigen Wochen nicht mehr. Die Landesstraßenbaubehörde hat mit ihren Mitarbeitern schon die Beschilderung an den Leitpfosten entfernt.

Geändert werden muss zukünftig noch die Ausschilderung, auf der noch auf die Bundesstraße verwiesen wird. Vor kurzem hat der Kreistag des Salzlandkreises die Übernahme der Straßenbaulast für die ehemalige Bundesstraße beschlossen, die ansonsten Gemeindestraße gewesen wäre. Mit Unterhaltung und Winterdienst wäre die Verbandsgemeinde überfordert gewesen.