Promenadenweg in Staßfurt weist Schlaglöcher auf, die sich bei Regen schnell füllen. Stadtpflegebetrieb will im Frühjahr ausbessern.

Staßfurt l Reinhard Homann ist wichtig, wie seine Anmerkung in der Öffentlichkeit wirken soll. „Ich möchte nichts fordern“, sagt der Anwohner aus dem Promenadenweg in Staßfurt. „Ich möchte aber einen Hinweis geben.“ Denn so wie jetzt kann es ja nicht weitergehen.

Homann wohnt in der kleinen Anliegerstraße zwischen Sülzestraße und Hermann-Kasten-Straße. Eine Straße, die gar nicht wie eine Straße wirkt. Sondern eher wie ein Feldweg. Und die in einem miserablen Zustand ist. „Gerade, wenn es regnet, füllen sich die Schlaglöcher. Dann gibt es Pfützen ohne Ende“, sagt Homann. So wie in diesen Tagen. Was sich Homann wünscht? „Ich wünsche mir gar nichts“, meint er. Aber ein paar Ausbesserungen wären wohl schön. Ein paar Löcher könnten geflickt werden.

Problem ist bekannt

Bekannt ist dem Stadtpflegebetrieb der Zustand der Straße sehr wohl. Ingo Brüggemann – Leiter des Stadtpflegebetriebs – sagt: „Wir haben uns die Straße schon 2018 angeschaut. Wir kennen das Problem. Das ist eben eine heruntergekommene Straße.“ Damals wurde neuer Schotter aufgetragen, die größten Löcher also gefüllt. „Wir werden uns das vor Ort erneut anschauen.“ Und bei Bedarf wird gehandelt, also neuer Schotter aufgetragen. „Wir nehmen uns der Sache an.“ Sobald das Wetter mitspielt und es einigermaßen trocken ist, wird der Stadtpflegebetrieb handeln. Das könnte dann im Frühjahr der Fall sein. Wobei Brüggemann betont: „Das sind nur Notoperationen. Es müsste eigentlich mal ein neuer Aufbau drauf.“ Die Straße also grundhaft saniert werden.

Für den Anwohner Reinhard Homann gibt es aber noch ein anderes Problem neben dem Zustand der Straße. „Die Kurve zur Sülzestraße ist sehr eng“, sagt er. „Da stehen oft Autos bis in die Kurve. Im Extremfall kommt da keine Feuerwehr durch. Es ist auch schon passiert, dass das Müllauto nicht mehr durchkam und die Kübel nach vorn zur Straße geschoben werden mussten.“ Autos würden dann schon mal über den Bürgersteig fahren, wenn kein Platz mehr ist. Verkehrsschilder zum Parkverbot gibt es nicht.

Aktuelle Probleme gibt es aber nicht. Zumindest sind dem Ordnungsamt Staßfurt in diesem Bereich keine bekannt. „Bei uns hat keiner angerufen. Es gibt keine Schwierigkeiten“, sagt Ordnungsamt-Leiterin Susanne Henschke.