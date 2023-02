Straßenausbau Straßen: Ortsdurchfahrt in Tarthun eine Unfallquelle

Die Kreisstraße 1301 befindet sich in der Ortslage Tarthun in einem sehr schlechten Zustand. Das will Bürgermeister Peter Fries (CDU) nicht so einfach hinnehmen. Unterstützung bekommt er von der Bundestagsabgeordneten Heike Brehmer (CDU).