Nicht nur die Kaufhalle links, auch die Karlstraße an sich bietet einen fürchterlichen Anblick. Das wird sich 2021 ändern. Foto: Enrico Joo

Die Karlstraße in Staßfurt wird in 2021 grundhaft saniert. So wollen es die Anwohner. Die Lokalpolitiker folgten dem Votum der Anlieger.

Staßfurt l Das Tortendiagramm brauchte eigentlich gar keine Signalfarben und doch übersetzten das helle blau und das abgesetzte orange und grau den Willen der Bürger in der Karlstraße in Staßfurt-Leopoldshall überdeutlich. Die Karlstraße soll in 2021 ausgebaut werden. Wie soll das geschehen? Soll es eine Einbahnstraße oder ein Zweirichtungsverkehr sein? Die Stadtverwaltung hatte die 21 Grundstückseigentümer angeschrieben. Davon sprachen sich 18 für eine Einbahnstraße aus, einer wollte einen Zweirichtungsverkehr. Zwei Anlieger hatten sich bis zum Stichtag nicht zurückgemeldet.

Die Anwohner in der Karlstraße bestätigen den Wunsch der Stadtverwaltung und der Stadträte. Am Montag in der Sitzung des eigens einberufenen Ausschusses für Bau, Sanierung, Wirtschaft, Verkehr, Umwelt und Vergaben sprachen sich auch alle fünf anwesenden Stadträte für diese Variante 1 aus. Bisher gibt es einen Zweirichtungsverkehr. Im Februar 2021 soll die Ausschreibung erfolgen, der Ausbau der 174 Meter langen parallel zur Hohenerxlebener Straße verlaufenden Karlstraße soll Ende April 2021 beginnen.

Die Fahrbahn wird als Asphalt verlegt, soll drei Meter breit sein. 26 neue Parkflächen werden geschaffen. Auf der Nordseite sollen Säuleneichen, auf der Südseite Strauchwerk gepflanzt werden. Die Gehwege werden durchschnittlich zwei Meter breit. Der Ausbau soll 567 000 Euro kosten. Ein Drittel (179 000 Euro) steuert der Bund bei, das zweite Drittel das Land Sachsen-Anhalt. Das dritte Drittel kommt von der Stadt Staßfurt. So weit, so gut, so positiv.

Ist der Teilabriss der Kaufhalle eine Lösung?

Dass es im Bauausschuss am Montag doch wieder Diskussionen gab, lag vor allem an der alten Kaufhalle zwischen Hohenerxlebener Straße und Karlstraße, die seit Jahrzehnten leer steht. Weil ein Anbau in den Fußweg in der Karlstraße hineinragt, stört der Bau sogar den Ausbau der Karlstraße. „Die Kaufhalle ist ein fürchterlicher Anblick. Ich weiß nicht, wie wir uns da verhalten sollen. Vielleicht müssen wir es erst einmal als gegeben hinnehmen“, sagte Siegfried Klein (CDU).

Knackpunkt ist, dass die Halle nicht der Stadt, sondern einem privaten Unternehmer aus der Region gehört. Der Stadt sind die Hände gebunden. „Gibt es denn da keine Möglichkeit, Druck zu machen? Kann man da vielleicht eine Frist setzen?“, fragte Hans-Jürgen Lärz (CDU).

Fachbereichsleiter Wolfgang Kaufmann erklärte: „Das ist eine alte Konsum-Kaufhalle aus DDR-Zeiten. Damals wurde nicht auf Grundstücksgrenzen geachtet und willkürlich gebaut. Dieser Zustand wurde jahrzehntelang geduldet.“ So ragt die alte Kaufhalle bis heute in den öffentlichen Raum hinein. „Eine Enteignung ist nicht möglich. Da gibt es ganz strenge Vorschriften.“ Das hatte Gerhard Wiest (Linke) im Stadtrat angeregt.

Aber wie nun weiter? Kaufmann: „Wir haben Kontakt zu unserem Rechtsanwalt und den Eigentümer aufgenommen. Wir wollen prüfen, ob ein Teilrückbau möglich ist. Unserer Ansicht nach ist das möglich.“ Die Stadt habe sich dabei selbst in der Vergangenheit um einen Kauf der Immobilie bemüht. Das sei gescheitert.

Johann Hauser (FDP) war sichtlich angefasst vom Vorschlag der Enteignung. „Bei diesem Wort schüttelt es mich. Das will ich nicht mehr hören.“ Er fragte: „Ab wann wurde mit dem Eigentümer verhandelt? Die Eigentumsrechte müssten im Vorfeld geklärt werden, nicht jetzt.“ Seine Kritik ist also: Es wurde zu spät Kontakt mit dem Eigentümer aufgenommen.

Angesichts der Probleme beim Ausbau wollte Fred Hänsel (Linke) wissen, ob nicht statt der Karlstraße die Grabenstraße saniert werden könne. Diese verläuft zwischen Karlstraße und Bindemannstraße und soll in naher Zukunft ebenfalls ausgebaut werden. „Man kann die Planung nicht eins zu eins übernehmen“, sagte Wolfgang Kaufmann. „Es ist nicht der richtige Weg, das Problem mit der Kaufhalle als Grund zu nehmen, die Karlstraße nicht zu sanieren.“

Im Seniorenbeirat hatte es scharfe Kritik daran gegeben, dass die Stadtverwaltung erst auf Wunsch des Bauausschusses die Bürger in der Karlstraße beteiligt hatte. Kaufmann erklärte dazu: „In der Vergangenheit waren wir bei Straßenausbaubeiträgen dazu verpflichtet. Seitdem diese abgeschafft wurden, gibt es keine gesetzliche Verpflichtung mehr. Wir haben aber vernommen, dass das politischer Wille ist. Vielleicht braucht es aber auch ein neues Gesetz. Da ist das Land gefragt. Da bin ich selbst neugierig.“

Mehr Bäume nach Sanierung?

Ulrich Leubeling (Grüne) hatte vorgeschlagen, in der Karlstraße möglichst viele Bäume zu pflanzen. Das hatte der Seniorenbeirat kritisiert. Gerade die älteren Anwohner würden mit der Pflege unnötig belastet. Das wollte Leubeling nicht stehen lassen. „Grün macht attraktiv, es macht die Stadt attraktiver. Wir haben schon in der Bindemannstraße eine Steinwüste“, sagte er. „Schaut nach Aschersleben und Bernburg, wie grün das dort ist. Schaut nach Berlin. Da gibt es ganze Alleen. Das geht auch. Die Menschen werden mobiler. Es muss einfach gepflegt werden. Da sind auch junge Menschen gefragt.“

Siegfried Klein (CDU) wog ab: „Ich kann ältere Menschen verstehen. Das Laub vor der Tür muss weggeschafft werden, das ist beschwerlich. Früher wurden die Straßen auch nicht bepflanzt. Grün belebt, ist aber eine Gefahr für ältere Bürger. Es gibt zusätzliche Kosten.“