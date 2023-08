Für die Sanierung der Ortsdurchfahrt (Bahnhofstraße) in Groß Börnecke gab das Land Sachsen-Anhalt 360.000 Euro.

Giersleben/Groß Börnecke - Der Salzlandkreis kann sich freuen: Am Donnerstag, 10. August, hat das Finanzministerium des Landes Sachsen-Anhalt insgesamt 30 Millionen Euro an die Landkreise und kreisfreien Städte in Sachsen-Anhalt überwiesen.

Knapp 2,6 Millionen Euro gehen dabei an den Salzlandkreis. Das Geld ist für Investitionen in Kreisstraßen bestimmt, heißt es dazu in einer Pressemitteilung des Ministeriums. Verteilt werden die Mittel pauschal nach der Länge der Straßen.

Nach Angaben von Marianne Bothe, Sprecherin der Kreisverwaltung, hatte der Kreistag bereits während seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause im Juni über die Verwendung der angekündigten Fördermittel entschieden. Demnach fließt das jetzt ausbezahlt Geld in drei Projekte, die auf der Prioritätenliste für den Straßenausbau im Salzland stehen.

Rund 1,4 Millionen Euro werden für die Kreisstraße 1373 zwischen Giersleben und Schackenthal benötigt. Die Ortsdurchfahrt Groß Börnecke im Zuge der K 1302 soll für 360 000 Euro auf Vordermann gebracht werden. Und 300.000 Euro werden für den Pastorgraben-Durchlass auf der K 1293 in Biere veranschlagt. Das Kreisstraßennetz im Salzland umfasst insgesamt 372 Kilometer und mehr als 50 Brücken.

„Wir wollen uns als attraktiver Wohn-, Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort aufstellen. Dazu gehört moderne Mobilität und ein entsprechendes kommunales Straßennetz samt zugehöriger Brücken“, sagte Landrat Markus Bauer (SPD).

Und Finanzminister Michael Richter ergänzt: „Eine leistungsfähige Infrastruktur ist Grundvoraussetzung für die Entwicklung des ländlichen Raums. Die zusätzlichen Landesmittel für Kreisstraßen helfen, dringend benötigte Investitionen umzusetzen.“