Für Unannehmlichkeiten sorgt gegenwärtig die Vollsperrung der Gollnowstraße in Staßfurt. Jetzt auch für "fremde" Fußgänger.

Staßfurt l Dass Fahrzeuge nicht über die Baustelle können, dürfte einleuchten. Dass aber Fußgänger nicht mehr auf kürzestem Weg von Leopoldshall über die Bahnhofsbrücke zur Steinstraße gelangen, muss einem erstmal erklärt werden. Zumal Anlieger der Gollnowstraße ihre Grundstücke per pedes noch erreichen können.

Kritik kommt auch von Rico Schäfer, Vorsitzender des Staßfurter Geschichtsvereins. Der Verein hat seinen Sitz am Holzmarkt. Der direkte Zugang aus Richtung Bahnhof ist nicht mehr möglich. „Alles wurde zugemacht. Man muss jetzt außen herumlaufen, das ist nicht durchdacht“, sagt er.

Ihm geht es aber nicht nur um seinen Verein. „Für die Stadt und für uns ist der Stadtrundgang wie bisher nicht möglich, weil wir nicht mehr zu Fuß von der Gollnowstraße in die Pestalozzistraße kommen. Auch Besucher, die vom Bahnhof kommen, haben Pech. Die wissen ja gar nicht, wo sie hinmüssen, wenn sie in die Innenstadt wollen.“ Weil auch die Hinweisschilder fehlen. So sei dann eben beispielsweise auch das Salzlandtheater fußläufig nicht mehr auf direktem Wege zu erreichen, genauso wie die Geschäfte in der Steinstraße. Rico Schäfer wünscht sich einen Durchgang zur Pestalozzistraße.

„Wir wollen einfach keinen zusätzlichen Fußgängerverkehr auf der Baustelle“, erklärt Fachdienstleiterin Susanne Epperlein, warum das zurzeit nicht geht. Jede Straßenbaustelle müsse – auch versicherungstechnisch gesehen – Baufreiheit und Verkehrssicherheit gewährleisten. „Der eingeschränkte Fußgängerverkehr dient der Erreichbarkeit der Grundstücke und nicht der Absicherung von Zielverkehr in andere Stadtgebiete“, hofft die Bauexpertin auf Verständnis.

Immerhin werde es bald keinen Fußweg mehr geben, und es entstehen bis zu zwei Meter tiefe Baugruben, um Versorgungsleitungen auch im Fußweg-Bereich neu zu verlegen.

Die freie Fußgängerbrücke bleibe Verbindung von der Hohenerxlebener Straße in Richtung Steinstraße, wenn auch über die Güstener Straße/Luisenplatz.Auch der P&R-Parkplatz sei weiter nutzbar.

Die Bauarbeiten sind bis Jahresende geplant. Was nun, wenn ab Juli auch noch der Postparkplatz umgestaltet wird? Der soll ja als Ausweich für die Autos der Gollnowsträßler dienen. Susanne Epperlein geht davon aus, dass diese dann – und nur sie – mit ihren Fahrzeugen dann wieder auf ihre Grundstücke kommen.