In Hecklingen wird überlegt, Ausbaupläne für Straßen ruhen zu lassen, bis eine Entscheidung zu Beiträgen gefallen ist.

Hecklingen l Über die Zukunft der Straßenausbaubeiträge wird im Moment viel diskutiert. Sollte es zur Abschaffung kommen oder nicht? Wie denkt die Kommunalpolitik in Hecklingen darüber? Die Volksstimme hat sich umgehört.

Hecklingens Bürgermeister Uwe Epperlein (Wählergemeinschaft Hecklingen) sagte, dass bei diesem Thema „zwei Herzen in seiner Brust schlagen.“ Auf der einen Seite befürwortet der Rathauschef die derzeit diskutierte Abschaffung der Zwangsabgabe. Denn das Gesetz sieht vor, dass Kommunen Anwohner an den Kosten für Straßenbauarbeiten beteiligen müssen. Sollte das künftig wegfallen, dürfe dies aber auch nicht zum Nachteil der Kommunen passieren, sagte Epperlein. „Ich meine damit, dass die Kosten dann auch gegenfinanziert sein müssen.“ Sonst mache die Abschaffung keinen Sinn. Denn viele Kommunen wie Hecklingen seien nicht in der Lage, „den Beitragsausfall zu kompensieren.“ „Das können wir nicht und ich glaube daher auch nicht, dass das so geplant ist“, hofft Epperlein, dass das Land im Fall der Abschaffung die Beiträge übernimmt. „Das wäre ein Stück Steuergerechtigkeit. Denn der Bürger finanziert die Infrastruktur mit seinen Steuerzahlungen mit.“

Initiative ergreifen

Darauf angesprochen, ob nicht die Gefahr besteht, dass die Kommunen im Fall der Übernahme der Kosten durch das Land weniger Mitbestimmungsrecht bei den Entscheidungen haben, wenn es um den Straßenausbau geht, meinte das Stadtoberhaupt, dass diese Gefahr sicher zunächst besteht. Allerdings sei das Risiko größer, wenn die Städte im Fall der Abschaffung allein zur Kasse gebeten würden.

Die Fraktion der Wählergemeinschaft Hecklingen (WGH) im Stadtrat greift das Thema der Abschaffung der Abgabe für die Bürger aktuell in einem Antrag auf. Darin fordern die Anhänger, dass in der Stadt Hecklingen neue Maßnahmen des grundhaften Straßenausbaus für das Jahr 2019 und die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen in allen Ortsteilen zeitweilig ausgesetzt werden, weil nicht klar ist, ob die Abrechnung wie sie im Moment durchgeführt wird, auch weiterhin Bestand hat. Aufgrund der aktuellen Lage stehe dieses durch die Volksinitiativen initiierte Thema, also die vollständige Abschaffung der Straßenausbaubeiträge, in mehreren Landesparlamenten demnächst zur Entscheidung an, so auch in Sachsen-Anhalt, verlas Fraktionschefin Ethel-Maria Muschalle-Höllbach den Antrag kürzlich während einer Beratung des Stadtrates öffentlich.

Günther Hoffmann (CDU) aus Schneidlingen sieht den Vorschlag kritisch. Der stellvertretende CDU/FDP-Fraktionsvorsitzende meinte: „Wir müssen hier ein paar Dinge auseinander halten.“ Das Land werde sicher in Kürze eine Entscheidung dazu treffen, ob es zur Abschaffung kommt oder nicht. Unabhängig davon müssten aber in den Kommunen die Planungen für den zukünftigen Straßenausbau weiter gehen. Die Vorbereitung entscheidender Vorhaben habe mit der Abrechnung am Ende und einer damit verbundenen Umlage der Kosten an wen auch immer zunächst nichts zu tun. „Die Planung ist das Vorspiel für die Realität. Würde man hier einen Schlussstrich ziehen und alle Maßnahmen aussetzen, bis sich die „Herrschaften geeinigt haben, würde alles sterben“, spielte Hoffmann auf vorgesehene Maßnahmen im Straßenbau an, die für Schneidlingen im nächsten Jahr anlaufen sollen.

Kosten ausgleichen

Die Stadt hat in einer Prioritätenliste mitgeteilt, dass in dem Dorf im kommenden Jahr entweder die Sanierung der Oststraße oder die weitere Erneuerung der Ortsdurchfahrt in Angriff genommen werden soll. Würde man mit der „Durchführung aussetzen, würde in den Orten gar nichts mehr passieren“, fürchtet Hoffmann. Wolfgang Weißbart (Die Linke) aus Cochstedt ist für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. Aber auch er wünscht sich einen „Alternativvorschlag“, wie die Kosten ausgeglichen werden sollen. „Die Straßen müssen ja auch bezahlt werden. Die Frage steht aber, wie das passieren soll“, bleibt Weißbart skeptisch.

Stadtratschefin Christine Kern (WGH) machte darauf aufmerksam, dass in Hecklingen seit Ende der 1990er Jahre wiederkehrende Beiträge erhoben werden, und keine einmaligen. Das bedeute, dass die Investitionen im Straßenbau – im Fall das gebaut wird – auf alle Grundstückseigentümer eines Abrechnungsgebietes umgelegt werden, auch wenn sie keine direkten Anlieger der Straße sind. Gerechter wäre es, meinte Kern, wenn künftig nicht nur die Eigentümer der Flächen sondern alle Nutzer der Straße sich an den Kosten beteiligen. Das wäre günstiger für alle und eine mögliche Variante der Refinanzierung.