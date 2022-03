Straßenbau: Gollnowstraße in Staßfurt bald erneut voll gesperrt

Staßfurt - Stück für Stück wird die Gollnowstraße in Staßfurt saniert. Im Jahr 2020 war der Bereich zwischen Postring und Pestalozzistraße saniert worden, im vergangenen Jahr folgte der Ausbau zwischen Pestalozzistraße und „Alter Gollnowstraße“. Nun folgt der dritte Teil. Im Bereich zwischen Einmündung „Alter Gollnowstraße“ und Güstener Straße wird die Gollnowstraße in diesem Jahr samt Nebenanlagen grundhaft ausgebaut. Dazu kommt es auch zu einer Neuverlegung eines Trinkwasser-, Abwasser- und Regenwasserkanals sowie von Gas- und Elektroleitungen.

Wie die Stadt Staßfurt mitteilt, kommt es dabei zwischen 14. März und 16. September in diesem Bereich zu einer Vollsperrung. Die innerörtliche Umleitung erfolge aus Richtung Bernburger/Güstener Straße kommend über die Hecklinger Straße und Lehrter Straße und aus Richtung Kreisverkehr Postring kommend über die Wassertorstraße, Steinstraße, Lehrter Straße, Hecklinger Straße. Die Bushaltestelle in der Gollnowstraße entfällt ersatzlos. Der Fußgängerverkehr wird über die Pestalozzistraße und Steinstraße geführt.

Was wird genau in diesem Jahr in der Gollnowstraße gemacht? Die Stadt Staßfurt teilt weiter mit, dass auf einer Länge von 210 Metern gebaut wird. Es wird eine Fahrbahnbreite von sechs Metern für den Zweirichtungsverkehr hergestellt. Der einseitige Gehweg wird in einer Breite von zwei Metern in Betonsteinpflaster grau erneuert, einschließlich Fortsetzung des taktilen Leitsystems vom Ende des zweiten Bauabschnittes bis in die Güstener Straße. Der Regenwasserkanal wird neu gebaut bis zur Anbindung an das Pumpwerk in der Zillestraße. Auch das Geländer am Gehweg Richtung Zillestraße wird erneuert. Dazu wird die Straßenbeleuchtung in LED-Technik auf Vordermann gebracht. Die Baumaßnahme kostet 535.000 Euro, die Planungen sind mit 45.000 Euro veranschlagt. Die Landesstraßenbaubehörde beteiligt sich beim Ausbau des Einmündungsbereiches in die Güstener Straße, die eine Landesstraße ist.