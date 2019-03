Der Stillstand in Schneidlingen soll in Zukunft der Vergangenheit angehören. Diese Forderung wird dieser Tage im Ort wieder laut.

Schneidlingen l Wie geht es in Schneidlingen weiter? Immer wieder wurde in der Vergangenheit deutlich, dass der kleine Ort sich von der zuständigen Stadtverwaltung in Hecklingen nicht richtig verstanden fühlt. Kommunalpolitiker und Bürger hatten mehrfach auch öffentlich moniert, dass in den letzten Jahren im Gegensatz zu den anderen Orten der Stadt baulich bei ihnen nicht viel passiert.

Interviewantwort kritisiert

Eine Antwort, die Bürgermeister Uwe Epperlein (WGH) in seinem Interview in der Volksstimme am 18. Februar auf die Frage gegeben hat, worauf sich die Bürger in diesem Jahr freuen können, beziehungsweise welche Vorhaben geplant sind, stellt Ortsbürgermeisterin Ingrid Engelmann (CDU/FDP-Fraktion) nicht zufrieden. Epperlein sagte, dass 2019 Baumaßnahmen in der Grundschule in Groß Börnecke umgesetzt werden (hier lernen auch Kinder aus Schneidlingen und Cochstedt.) Außerdem führte er an, dass der zweite Bauabschnitt Ballplatz/Karl-Marx-Platz saniert werden soll und dass verschiedene Feierlichkeiten stattfinden. Der Bürgermeister nannte beispielhaft Feste für Hecklingen und Cochstedt.

„Schneidlingen ist in dieser Antwort gar nicht erwähnt worden“, ärgert sich die Ortsbürgermeisterin. Epperlein habe „gar nichts über Schneidlingen gesagt. Kein einziges Wort“, moniert sie die Aussage. Alle anderen Orte seien benannt worden, nur Schneidlingen nicht. Daraufhin habe sie den Rathauschef während der Ortschaftsratssitzung gefragt „Wo wir hingehören? Auch wir sind ein Teil der Stadt Hecklingen“, berichtet Engelmann, was sie angesprochen hat.

Kritik zurückgewiesen

Der Bürgermeister weist die Kritik zurück. Zu seiner Interviewantwort meinte er: „Wenn von dieser Aussage, die Zugehörigkeit des Ortes abhängig gemacht wird, kann ich das nicht nachvollziehen.“ Natürlich gehöre Schneidlingen zum großen Ganzen dazu und es gebe auch Pläne, im Ort, etwas zu tun. Dazu fehlten aber noch die entsprechenden Ratsbeschlüsse.

Damit spielt Epperlein auf den vorgesehenen weiteren Ausbau der B 180 an. Dazu haben Land und Stadt bereits eine Vereinbarung erarbeitet. Die Stadtväter müssen darüber noch abstimmen, erst dann können die Planungen beginnen. Die Stadt müsste sich an der Maßnahme beteiligen und die Nebenanlagen bauen. Der Baubeginn konnte seitens des Landes auf Volksstimme-Anfrage noch nicht konkret mitgeteilt werden. Die Ortsbürgermeisterin brachte das Jahr 2021 ins Spiel. Ihr ist der Ausbau wichtig.

Angebot für B 180 liegt vor

„Das Angebot zur B 180 vom Land liegt jetzt auf dem Tisch“, bestätigt auch Epperlein. Sollte es dazu kommen, hätte die Stadt aber kein Geld für die Oststraße. Eines sei „relativ verständlich“, sagte er. Beides zusammen gehe nicht, die Summen seien am Ende zu groß, stellte der Rathauschef klar. Aber auch das sei letztendlich die Entscheidung des Stadtrates, merkte er an. Während der vergangenen Stadtratssitzung Anfang Februar hatte Epperlein auf Anfrage eines Bürgers, wie es mit der Oststraße weiter geht, gesagt, dass die Maßnahme „endgültig angegangen werden soll.“ Auch vorher war angekündigt worden, dass die Planungen dazu in diesem Jahr in Angriff genommen werden, sodass in den folgenden Jahren abschnittsweise gebaut werden kann.

Die sanierungsbedürftige Straße sorgt seit langer Zeit für Zoff, weil die Stadt Geld dafür komplett aus der eigenen Kasse berappen müsste, da kein Förderprogramm greift. Anträge für Zuschüsse waren immer wieder gescheitert. Daher wäre Geld aus der Investitionspauschale nötig, die die Kommune vom Land erhält. Rund 300.000 Euro im Jahr sind verfügbar, müssen aber für die gesamte Stadt reichen. Würde die B 180 gebaut, müsste Hecklingen die Nebenanlagen sanieren und bräuchte das Geld dort. Entscheidungen dazu, werden in den kommenden Monaten im Hecklinger Stadtrat zur Debatte stehen, das ist schon jetzt absehbar. Dass die Themen eingebracht werden, hat der Bürgermeister angekündigt.

Millionen-Loch

Er musste sich im Hinblick auf sein Interview auch von Stadtrat Roger Stöcker (SPD) Kritik gefallen lassen. Der Kommunalpolitiker hatte kürzlich unter anderem moniert, dass Epperlein den Bürgern Spielplätze verspricht, wenn die Stadt Konsolidierungsmaßnahmen umsetzt, um dem Land zu signalisieren, sich ums Sparen zu bemühen, auch wenn das bei weitem nicht reicht das Millionen-Loch im Haushalt auszugleichen.

Epperlein hatte entgegnet, dass die Steueranhebungen und eine Erhöhung der Kita-Beiträge im verträglichen Maß letztendlich helfen könnten, es zu schaffen, dass die Kommunalaufsicht den Haushalt das erste Mal seit Jahren wieder genehmigt und dann hätte die Stadt eine größere Chance, vielleicht auch Spielplätze in Angriff nehmen zu können.

Initiativen der Eltern

Schneidlingen hat schon einen schönen Spielplatz. Das ist aber der Initiative vieler Eltern und Bürger zu verdanken, die vor einigen Jahren sehr fleißig Geld sammelten und von Tür zu Tür gingen. Allein über Spenden wurde der neue Standort möglich.

Zurück zu Roger Stöcker. Auch er bezeichnete es als „Frechheit“, dass der Bürgermeister die Oststraße in der Antwort seines Interviews nicht nannte. „Wenn wir uns schon über Investitionen für 2019 unterhalten, dann sollten wir uns vielleicht auch mal an unsere alten Pläne halten und die seit Jahren immer wieder vertagte Oststraße in Schneidlingen nicht vergessen. Die Oststraße nicht mal mehr zu erwähnen ist krass. Dieses Projekt muss endlich umgesetzt werden.“

Oststraße seit 1994 Thema

Ingrid Engelmann pflichtet bei: „Die Oststraße ist immer wieder verschoben worden, obwohl es eine Liste gab, glauben darf man hier nichts mehr, wenn es gesagt wird.“ Stadträtin Gabriele Kiesche (WGH) aus Schneidlingen ist nicht ganz damit einverstanden, wenn sie davon hört, was die Ortsbürgermeisterin denkt. Bevor die Ortsdurchfahrt gemacht werde, sollte die Oststraße saniert werden, denkt sie. Jeder habe gemeckert. Seit 2009 sollte die Straße erneuert werden. „Wenn sie jetzt gemacht wird, wird es in Schneidlingen auch wieder ein bisschen ruhiger“, denkt Kiesche.

Nach der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates hat sie das Gefühl, dass Schneidlingen sich jetzt entscheiden muss, ob B180 oder Oststraße.