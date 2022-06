Straßenmusiker unterhält in Innenstadt in Staßfurt mit seiner Gitarre

Seit einiger Zeit spielt in der Steinstraße in Staßfurt vor dem Theatercafé immer mal wieder ein Straßenmusiker. Er reist dabei von außerhalb mit dem Fahrrad an.

Staßfurt - Auch in der kalten Jahreszeit ist der Straßenmusiker Robert Sasse in der Region unterwegs. Mit selbst geschriebenen Liedern unterhält er die Menschen zum Beispiel auch ein bis zweimal in zwei Wochen vor dem Theatercafé in der Steinstraße in der Staßfurter Innenstadt.