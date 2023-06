Für 600.000 Euro soll im kommenden Jahr der letzte noch fehlende Abschnitt der Gollnowstraße in Staßfurt ausgebaut werden. Dafür sollen die Bäume weichen. Auf dem Bahngelände soll eine Grünfläche mit Platanen entstehen.

Straßensanierung: Weiterer Ausbau der Gollnowstraße in Staßfurt

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Staßfurt - Schritt für Schritt wurde die Gollnowstraße in Staßfurt seit 2020 in bisher drei Bauabschnitten grundhaft saniert. Dabei wurde auch die Umfahrung bis zur Kreuzung Güstener Straße im Jahr 2022 fertiggestellt. Was noch fehlt, ist das Verbindungsstück der „alten“ Gollnowstraße zwischen „neuer“ Gollnowstraße und Bernburger Straße. Wie es da weiter geht, darüber informierte die Stadt Staßfurt zusammen mit dem Planungsbüro im Bauausschuss.