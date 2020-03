Die ehemalige Bundesstraße 180 in Etgersleben sorgt im Dorf für Ärger.

Etgersleben l „Seitdem die ehemalige Bundesstraße 180 nur noch eine Kreisstraße ist, ist das Verkehrsaufkommen inbesondere der Lkw in Etgersleben bei weitem höher geworden.“ Das berichtete Uwe Schmidt, der am Ortsausgang in Richtung Egeln-Nord wohnt, in der jüngsten Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstagsabend im Seniorentreff in Etgersleben den Volksvertretern.

„Die fahren Geschwindigkeiten, die könnt ihr euch nicht vorstellen. Da kann man als Fußgänger nicht mehr über die Straße gehen. Das ist ganz gefährlich“, sagte Schmidt. Hinzu komme, dass der Bereich hinter der Kurve schlecht einsehbar sei. Deshalb bat Uwe Schmidt die Verwaltung darum, dort wie in Unseburg oder Wolmirsleben ebenfalls eine Tafel aufzustellen, die den Kraftfahrern anzeigt, mit welcher Geschwindigkeit sie gerade unterwegs sind.

Tempoüberwachung

Der Bürgermeister der Gemeinde Börde-Hakel, Axel Großheim (parteilos) sicherte zu, sich diesbezüglich an die Rettungsstiftung Jürgen Pegler in Heilbronn zu wenden. Diese hatte der Verbandsgemeinde Egelner Mulde Anlagen zur Geschwindigkeitsüberwachung in mehreren Mitgliedsgemeinden, zuletzt in Borne, kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Detlef Kasten, der Vorsitzende der Fraktion Sportfreunde Börde-Hakel, sagte in diesem Zusammenhang: „Ich hatte mich damals dafür eingesetzt, dass das Ortseingangsschild Etgersleben, das vorher in Höhe der Bushaltestelle gestanden hatte, weiter in Richtung Egeln-Nord aufgestellt wird.“ Er sieht dort eine Gefahr insbesondere für die Kinder, die aus dem Schulbus aussteigen und dann die vielbefahrene Straße überqueren müssen, um nach Hause zu kommen. Deshalb regte er an, dort einen Fußgängerüberweg einzurichten.

„Das läuft schon“, sagte der Bürgermeister. „Es hat schon eine Rückmeldung der Landkreisverwaltung gegeben, dass die Gemeinde entsprechende Zahlen zum Fußgängeraufkommen vorlegen soll“, so Großheim.

Stöhr sagte Situation voraus

So gehe das nicht, meinte SPD-Fraktionschef Manfred Püchel. „Die müssen hierher kommen und sich das Problem vor Ort ansehen“, sagte der Kommunalpolitiker. Der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (UWGE) ergänzte: „Der Landkreis müsste das eigentlich kennen. Das ist ja seine Straße.“

Die Bundesstraße 180 war im vergangenen Jahr im Abschnitt von Wanzleben bis nach Egeln-Nord vom Verkehrsministerium des Landes zu einer Gemeindestraße abgestuft worden, weil sie ihre einstige Bedeutung verloren haben soll. Die Verkehrsbelastung sei auf dieser Strecke in den vergangenen fünf Jahren trotz des vierspurigen Ausbaus der B81 von Magdeburg bis nach Egeln weniger geworden, hieß es. Diese Position des Ministeriums zweifelt der Verbandsgemeinde-Bürgermeister an. Wenn die Strecke nach der Umstufung nicht mehr mautpflichtig sein werde, werde der Schwerlastverkehr dort noch mehr zunehmen, hatte der Rathauschef damals prophezeit.

Die Umstufungspläne des Landes waren auf den massiven Widerstand der Verbandsgemeinde Egelner Mulde gestoßen, denn der Kommune fehlt schlicht das Geld sowie ein eigener Bauhof, um dieses rund fünf Kilometer lange Straßenteilstück unterhalten und den Winterdienst durchführen zu können. Deshalb bemühte sich die Verbandsgemeinde intensiv darum eine Aufstufung als Kreisstraße hinzubekommen, was Ende Januar erfolgt ist.