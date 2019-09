Eine Anwohnerin beschwert sich über angebliche Rennen, die in Staßfurt abgehalten werden. Polizei und Ordnungsamt ist das Problem unbekannt.

Staßfurt l Schon immer ist der Prinzenberg in Staßfurt eine vielbefahrene Straße. Und seitdem die Bodebrücke an der Förderstedter Straße abgerissen wurde und Ortskundige die nicht ausgewiesene Umleitungsstrecke über die Bodebrücke an der Lehrter Straße ins Zentrum nehmen, liegt noch mehr Augenmerk auf der Straße weiter oben am Berg – mit den zum Teil schönen erhaltenen Gründerzeithäusern.

Doch abends, wenn die Menschen es sich zu Hause gemütlich machen, wenn die Ruhe im Kopf nach einem hektischen Tag endlich einkehrt, dann wird es besonders laut am Prinzenberg. Das berichtet jedenfalls Leserin Kirstin Brandt: „Jeden Abend rasen die hier durch Staßfurt, da müssten eigentlich regelmäßig Kontrollen durchgeführt werden. Es werden ja richtige Rennen gefahren, wer wohl am schnellsten den Prinzenberg hochkommt und zwar entgegen der Fahrtrichtung“, schreibt sie bei Facebook.

Entgegen der Fahrtrichtung? Befahren die Autos also die Einbahnstraße in der verkehrten Richtung? Wird dort generell viel gerast? „Dass am Prinzenberg Rennen gefahren werden, ist dem Ordnungsamt nicht bekannt. Dies müsste im Zweifel ohnehin der Polizei gemeldet werden, die dann Zugriffsmöglichkeiten im fließenden Verkehr hat, das darf gesetzlich das Ordnungsamt nicht“, teilt das Ordnungsamt mit.

Jugendliche abends am Neumarkt

Auch der Polizei ist das neu. „Das ist uns nicht bekannt“, sagt der Staßfurter Regionalbereichsbeamte Reinhard Glage. „Klar wird es da mal lauter, wenn da ein Moped langfährt. Aber dass da viel gerast wird, können wir nicht bestätigen.“

Bekannt ist aber, dass am Neumarkt vor allem abends sich immer wieder Jugendliche mit Autos aufhalten. Was ja grundsätzlich kein Problem ist und erlaubt. „Und die sollen dann den Prinzenberg hochfahren?“, fragt auch Glage. Das kann sich dieser auch nicht so recht vorstellen.

Generell ist Staßfurt keine Stadt, in der übermäßig gerast wird, meint der Regionalbereichsbeamte. „Es gibt ein durchschnittliches Verhalten“, sagt Glage. Bleifüße sind aber immer wieder auf der Löderburger Straße und der Hohenerxlebener Straße zu beobachten. Bevor die Bodebrücke abgerissen wurde, war auch die Förderstedter Straße verlockend.

Wie es gehen kann, die Füße der Raser nach oben zu nehmen, hat die Hecklinger Straße gezeigt. Auch dort verleitete nach der Sanierung die Straße zum schnellen Fahren. Als der feste Blitzer installiert wurde, war das Problem deutlich kleiner geworden. Zumal es dort sowieso kaum Anwohner gibt. „Zumindest bis zum Blitzer halten sich die Autofahrer an das Tempolimit“, hat Reinhard Glage beobachtet.

Für gewöhnlich wären natürlich Verkehrskontrollen eine gute Möglichkeit, um das Rasen zu unterbinden. Die personellen Probleme der Polizei erschweren das aber. Wenn die Zeit es zulässt, rücken die Regionalbereichsbeamten aber auch raus. Glage erinnert sich da an eine Kontrolle in der Breiten Straße in Löderburg Richtung Löderburger See. „Da hatten wir dann aber kaum Vorfälle“, sagt Glage. Weil sich die Polizisten nicht verstecken, haben sich dann wohl auch die Autofahrer an das Tempolimit gehalten, das sie ohne Kontrolle vielleicht sonst überschreiten.