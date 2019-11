Nachdem Atzendorfer Schlagloch-Probleme im Ortschaftsrat angesprochen wurden, werden sie jetzt geschlossen.

Atzendorf l Übertreibung ist manchmal ein gehaltvolles Stilmittel, um dem eigenen Ansinnen mehr Dampf unter dem Kessel zu machen. Und so ging ein Raunen durch den Raum, als Mathias Cosic (CDU) kürzlich im Ortschaftsrat Förderstedt anhob, um den Carstedtweg in Atzendorf erneut zur Sprache zu bringen. „Die Schlaglöcher werden immer tiefer. Da muss etwas gemacht werden, das wird immer schlimmer. Die sind einen Meter tief.“ Kleines Gelächter ging durch den Raum. „Na gut, einen halben Meter“, setzte Cosic nach und musste nun selbst schmunzeln.

Auch das ist freilich übertrieben. Aber in der Tat gibt es in der kleinen Straße gleich hinter dem Ortseingang Probleme. „Der Carstedweg in Atzendorf wurde erst im Frühjahr 2019 beschottert und die Fahrbahndecke sehr eben hergestellt“, informiert Susanne Epperlein, Fachdienstleiterin für Stadtsanierung und Bauen. Die Straße wurde nun erneut in Augenschein genommen. „Lediglich an einer Stelle musste, durch diese Anfrage verursacht, jetzt erneut Schlaglochbildung festgestellt werden. Vermutlich reichen die vorhandenen Ausspülungen tiefer in den Unterbau als im Rest der Straßenfläche“, so Epperlein.

Wasser dringt durch

„Deshalb hat der vorhandene Unterbau an dieser Stelle eine größere Wasserdurchlässigkeit und somit eine geringere Tragfähigkeit. So konnte es nach dieser relativ kurzen Betriebsdauer erneut zu diesem Schadensbild kommen.“

Die Behebung und die Verfüllung der Schlaglöcher ist in Auftrag gegeben, der Stadtpflegebetrieb rückt kurzfristig am 29. November aus, um die Löcher zu füllen.

Nebenstraße ist privat

Zudem gibt es aber auch in einer kleinen Straße, die links vom Carstedtweg weg zu einem Bistro und zu einer Tankstelle an der L 71 führt, sehr viele Schlaglöcher. Hier hatte auch Günter Döbbel (FDP) in einer früheren Sitzung des Ortschaftsrates Förderstedt nachgefragt, ob diese Löcher denn gefüllt werden können. Die Stadt Staßfurt kann und darf das aber nicht. „Das ist nicht unser Eigentum, das ist keine öffentliche Straße“, erklärt Susanne Epperlein. Der Anlieger müsste da selbst aktiv werden und die Löcher beseitigen.

Das Wohnhaus, zu dem der kleine Weg führt, ist aber von der anderen Seite des Carstedwegs aus befahrbar. „Der Carstedweg ist hinten erschlossen und geschottert“, so Susanne Epperlein.