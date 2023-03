Am vergangenen Freitag gab es die ersten Warnstreiks. In Magdeburg gab es dabei Kundgebungen. Für den Montag ist mit weiteren Kundgebungen zu rechnen.

Staßfurt/Schönebeck/Bernburg - Am Montag, 27.März, steht in vielen Teilen der Republik das Leben still. Die Gewerkschaft Verdi sowie die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG rufen zu einem bundesweiten Warnstreik im öffentlichen Dienst auf. Auch in Sachsen-Anhalt wird es große Einschränkungen geben. Beziehungsweise: Es gab sie auch schon. Bereits am Freitag, 24. März, gab es einen Warnstreik samt Kundgebung in Magdeburg. Doch welche Auswirkungen hat der Streikaufruf auf den Salzlandkreis?