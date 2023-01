Streit um Sanierungen von Kitas und Schulen: Stadt Staßfurt und Architekt verklagen sich gegenseitig

Die Kita „Pusteblume“ in Neundorf war neben der Kita „Abenteuerland“ in Förderstedt eines von zwei Projekten, die Michael König als Architekt bis zur Fertigstellung betreute. Andere Projekte wurden ihm im Dezember 2019 gekündigt.

Staßfurt - Die Stadt Staßfurt bewegt sich ab sofort auf neuen Pfaden und in neuen Sphären. Die Stadt wird den Architekten Michael König aus Magdeburg verklagen. Einmal geht es um eine Widerklage gegen eine Klage des Architekten. Dazu kommen eigene Honorarforderungen und eine Schadenersatzklage. Es geht dabei um sechsstellige Summen. „Das ist in der Größenordnung einmalig und etwas Besonderes für Staßfurt“, erklärt Antje Herwig, Rechtsexpertin innerhalb der Staßfurter Verwaltung. Verhandlungstermine gibt es noch nicht. Aber: „Es droht ein langjähriges Verfahren“, so Herwig.