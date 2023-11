Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Staßfurt/Schönebeck - In den Briefkästen sind in den vergangenen Wochen Briefe eingetrudelt, die mit Sicherheit für ein Lächeln auf den Lippen gesorgt haben. In schwierigen Zeiten kommt das ja auch gar nicht so oft vor. Aber diese Nachricht lässt wohl keine andere Mimik zu: Die Preise für Strom und Gas werden zum kommenden Jahr in vielen Regionen deutlich fallen. Auch in Staßfurt und Schönebeck profitieren die Kunden von der aktuellen positiven Lage am Weltmarkt.