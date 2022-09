Stromausfall in Staßfurt und Hohenerxleben

Am Freitag blieb in Teilen von Staßfurt und Hohenerxleben der Strom weg. Stadtwerke stellten Versorgung wieder her.

In Staßfurt kam es am Donnerstag zu Stromausfällen.

Staßfurt - In Staßfurt und Hohenerxleben kam es am Donnerstag zu Stromausfällen. Gegen 8 Uhr vermeldeten die Stadtwerke Staßfurt: „Aktuell sind einige Teile Staßfurts ohne Strom. Die Techniker arbeiten mit Hochdruck daran, den Fehler schnellstmöglich zu beheben, um alle Haushalte wieder mit Strom zu versorgen.“ Später hieß es, dass eine Großstörung in der Mittelspannung vorlag. Die Ursache liege in einem Industrienetz. Das habe zwei Folgefehler im Netz verursacht. Um 9.39 Uhr seien alle Kunden wieder versorgt gewesen.

Zwischen 11 und 12 Uhr meldeten die Stadtwerke, dass eine „komplexe Umschaltung“ durchgeführt werde, um die Versorgung wiederherzustellen. Dadurch gab es Folgeausfälle in Hohenerxleben und Staßfurt-Nord. „Unsere Monteure sind vor Ort. Teile der Ortschaft sind wiederhergestellt“, hieß es.

Bereits vor zwei Wochen hat es in Staßfurt, Neundorf und Rathmannsdorf mehrstündige Stromausfälle gegeben.