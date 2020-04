Die Hochspannungsleitung Suedostlink nimmt Formen an. Vorhabenträger 50Hertz hat einen möglichen Leitungsverlauf vorgestellt.

Staßfurt l Wer mit der Zeit geht, geht nicht mit der Zeit. So könnte die Umwandlung eines Sprichworts bei 50Hertz lauten. Die Berliner Firma plant den Bau eines Milliardenprojekts, einer Höchstspannungsleitung, die von Wolmirstedt nach Isar bei Landshut und dabei auch 50 Kilometer durch den Salzlandkreis führt. Überschüssiger Strom aus dem Norden Deutschlands soll nach Süden transferiert werden.

Wer nun wissen will, wo und wie genau die Stromleitung im Salzlandkreis langführen soll, kann sich auf der Homepage ein etwas mehr als sechsminütiges Erklärvideo anschauen. Bis auf das kleinste Dorf wird dort herangezoomt, der genaue Verlauf ist erkennbar. Dazu erklärt eine freundliche Männerstimme samt Erklärtext, was da passiert. Für die, die dieses doch recht komplexe Thema noch nicht verstanden haben.

Gleich zwei Neuigkeiten hat der April bei den Planungen der Höchstspannungsleitung gebracht. „Zuerst hat die Bundesnetzagentur als Behörde den 1000 Meter breiten Korridor verbindlich festgelegt“, sagt Axel Happe, Projektsprecher bei 50Hertz. Die Bundesnetzagentur folgte dabei dem Vorschlag von 50Hertz. „Danach haben wir eine Vorschlagstrasse veröffentlicht, die ein erster Vorschlag für einen möglichen Leitungsverlauf ist“, so Happe.

Stromtrasse nahe der A14

Diese führt im Abschnitt A1 – so heißt der Abschnitt zwischen Wolmirstedt und Könnern – ab Höhe Staßfurt so nah wie möglich an der A14 entlang. Hinter Welsleben führt die konkrete Leitung zwischen Atzendorf und Glöthe sowie zwischen Förderstedt und Üllnitz vorbei. Bei Hohen-erxleben und Löbnitz wird die Hochspannungsleitung im Staßfurter Bereich dann ganz nahe an die A14 herangeführt. „Wir orientieren uns an linearen Infrastrukturen“, sagt Happe. Bereits bestehende Rohrleitungen und Straßenverläufe werden genutzt, um die Eingriffe in die Natur so gering wie möglich zu halten.

Weil ein öffentlicher Infomarkt in Staßfurt wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte, ist der Leitungsverlauf im Netz aufrufbar. Hinweise und Fragen von Kommunen, Verbänden oder Anwohnern, die eigentlich beim Infomarkt hätten angebracht werden können, können diese nun per Mail oder telefonisch einbringen. Frist dafür ist der morgige Freitag, 17. April.

Mögliche konkrete Fragen könnten sein: Warum muss an einer bestimmten Stelle eine Straße unterquert werden oder ein Fluss? Wo genau führt eine Drainage im Boden entlang, wie tief muss gebohrt werden? Weil die Planung der Höchstspannungsleitung nun in die Feinplanung geht, können auch die Hinweise schon konkret sein. „Es kann zum Beispiel sein, dass ein Areal einen besonderen Wert für die Naherholung hat, aber nicht als Schutzgebiet ausgewiesen ist. So ein Hinweis wird dann bei der Optimierung des Leitungsverlaufs geprüft“, erklärt Happe.

Hinweise im Sommer möglich

Im Leitungsverlauf sind auch topologische Aspekte wie Hangneigung oder Untergrund eingeflossen. Neu ist, dass die Hinweise auch im Internet auf einer Karte direkt eingetragen werden können an der entsprechenden Stelle. „Alle erhaltenen Hinweise finden Eingang in die Anträge auf Planfeststellungsverfahren und werden für die weitere Detailplanung genutzt“, so Happe. Die Anträge will 50Hertz im laufenden zweiten Quartal 2020 bei der Bundesnetzagentur einreichen.

Aus dem Staßfurter Raum kamen bisher noch keine Hinweise. Was aber in keiner Weise ein Nachteil ist. Die Einlassung des Landkreises sei ja bereits bekannt, so Happe. Zudem wird es im Sommer eine Antragskonferenz der Bundesnetzagentur geben. „Da sind dann auch Hinweise direkt an die Behörde möglich“, sagt Happe.

Interessant für den Salzlandkreis und im Detail für die Gemeinde Bördeland und die Stadt Staßfurt ist die Prüfung einer Freileitung zwischen Welsleben und Förderstedt. Dort war erst 2014 eine neue Stromtrasse gebaut wurden. Der Salzlandkreis wollte prüfen lassen, ob eine Hybridlösung möglich ist. Die Seile der neuen Stromleitung sollten mit denen der bereits vorhandenen Leitung auf neuen, gemeinsamen Masten geführt werden. Sollte das nicht klappen, wünschen sich die Kommunen die gesetzlich vorgesehene Variante einer Erdverkabelung.

Die Option der Freileitung besteht nach wie vor. „Die Bundesnetzagentur hat die weitere Untersuchung einer Freileitung beauftragt“, sagt Happe. Aber: „Aus unserer Sicht ist eine Hybridlösung nicht sinnvoll realisierbar. Es sind bereits vier Systeme auf der Leitung, weitere Übertragungskapazität auf den Mast zu bringen, würde Risiko für den Netzbetrieb bedeuten“, so Happe. „Es müsste eine nur wenige Jahre alte Leitung komplett ersetzt werden. Zudem würde die neue Hybridleitung nochmals höher als die ohnehin schon hohen Bestandsmasten. Wenn es eine Freileitung werden soll, wäre aus unserer Sicht nur eine zusätzliche Freileitung sinnvoll realisierbar. Diese könnte unmittelbar westlich parallel zur bereits bestehenden Trasse verlaufen.“ Das allerdings wünscht sich weder der Salzlandkreis noch die Stadt Staßfurt.

Baustart 2022

Das Planfeststellungsverfahren dazu läuft noch bis 2022. „Was die Umsetzung der Freileitungsoption angeht, kann aber auch sein, dass die Bundesnetzagentur bereits vorher eine Entscheidung fällt.“ Spätestens im Sommer wird der Salzlandkreis im formellen Verfahren um Stellungnahme gebeten. Aber nicht nur zur Freileitungsoption, sondern um alle Aspekte zum Leitungsverlauf durch den Kreis. Für den Landkreis, wie für alle gilt: „Wer es bis Ende der Woche nicht schafft, uns einen Hinweis zu geben, hat nichts versäumt“, so Happe. Zu Beginn des Planfeststellungsverfahrens bittet die Bundesnetzagentur erneut um Beteiligung. „Hier ist jeder dann erneut herzlich eingeladen“, sagt Axel Happe.

Baustart für das Milliardenprojekt soll 2022 sein. Die Inbetriebnahme des Suedostlinks ist für 2025 vorgesehen. Für die Bauphase wird eine Breite von 40 Metern benötigt. Danach verringert sich die Breite des Trassenverlaufs auf 20 Meter. Das anstehende Planfeststellungsverfahren, in dem die nun vorliegende Vorschlagstrasse überprüft, verbessert und ausgearbeitet wird, dauert insgesamt zweieinhalb Jahre.