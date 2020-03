Das Milliardenprojekt „Suedostlink“ nimmt die nächste Planungshürde. Am 8. April wird es dazu auch eine Infoveranstaltung in Staßfurt geben.

Staßfurt l Langsam mahlen die Mühlen bei der Planung der Hochspannungsleitung „Sued-ostlink“. Diese soll von Wolmirstedt nach Isar bei Landshut führen und dabei auch 50 Kilometer durch den Salzlandkreis. Überschüssiger Strom aus dem Norden Deutschlands soll nach Süden transferiert werden.

Wie der Vorhabenträger 50Hertz am Freitag mitteilte, stehen die nächsten Schritte nun unmittelbar bevor. Im April wird es vier Infomärkte geben, bei denen die Möglichkeit besteht, konkrete Hinweise zu einem ersten Trassenvorschlag abzugeben. Experten des Sued-ostlink-Teams stehen zudem für Technik- und Umweltfragen sowie zu Liegenschaften zur Verfügung. Neben Terminen in Wolmirstedt, Weißenfels und Wallwitz bei Petersberg im Saalekreis wird es am 8. April von 16 bis 19 Uhr auch einen Infomarkt im Staßfurter Salzlandcenter geben.

Bei dem Infomarkt stellt 50Hertz eine erste konkrete Vorschlagstrasse vor. Voraussetzung ist, dass die Bundesnetzagentur bis zu diesem Termin den 1000 Meter breiten Korridor festgelegt hat, in dem die Gleichstromtrasse gebaut wird. Im Frühjahr 2019 hatte 50Hertz einen aus seiner Sicht besten Korridorverlauf vorgeschlagen. Dieser verläuft von Welsleben kommend zwischen Atzendorf und Glöthe, sowie zwischen Förderstedt und Üllnitz vorbei. Bei Löbnitz und Hohenerxleben soll die Trasse dann nahe der A14 entlangführen.

Baustart 2022

Ob die Bundesnetzagentur, die als Behörde die Planung beaufsichtigt, der Idee folgt, wird in den nächsten Wochen feststehen. „Mit der Entscheidung definiert die Bundesnetzagentur auch Teilabschnitte, in denen eine Freileitungsführung weiter geprüft werden soll“, so 50Hertz. Der Infomarkt in Staßfurt wird dazu dienen, einen Leitungsverlauf im festgelegten Korridor zu diskutieren sowie Hinweise für die weitere Planung zu geben.

„Diese Hinweise zum konkreten Verlauf werden im weiteren Planfeststellungsverfahren genutzt“, erklärt Axel Happe, Projektsprecher von 50Hertz. „Es geht dann in die Detailplanung.“ Für die Bauphase wird eine Breite von 40 Metern benötigt, danach wird die Trasse etwa 20 Meter breit. Insgesamt dauert das Planfeststellungsverfahren etwa zweieinhalb Jahre, so Happe. Der Baustart ist geplant für 2022. Die Inbetriebnahme ist vorgesehen für 2025. Für die weitere Planung teilte 50Hertz mit, dass der Abschnitt A des „Suedostlinks“ der von Wolmirstedt bis nördlich von Eisenberg in Thüringen reicht, geteilt wird. Der Abschnitt A1 reicht nun vom Startpunkt am Umspannwerk Wolmirstedt bis nach Golbitz bei Könnern.

Interessant für den Salzlandkreis: Mit der in Kürze erwarteten Entscheidung zum Korridor legt die Bundesnetzagentur auch fest, ob im Planfeststellungsverfahren eine Freileitung zwischen Welsleben und Umspannwerk Förderstedt weiter untersucht werden soll. Gesetzlich vorgesehen sind Erdkabel, in Ausnahmefällen sind aber Freileitungen möglich. Einen solchen Prüfantrag hatte auch der Salzlandkreis gestellt. Es sollte geprüft werden, ob der „Suedostlink“ in dem Bereich mit der bereits bestehenden Freileitung, die erst 2014 neu gebaut wurde, auf gemeinsamen Masten geführt werden kann. Diese Hybridlösung wurde auch von der Stadt Staßfurt unterstützt.

Diskussionen im Salzland

Ärger gab es 2019, weil durch diesen Antrag auch geprüft wird, ob eine neue reine Gleichstrom-Freileitung gebaut werden kann. Sowohl der Salzlandkreis als auch die Stadt Staßfurt lehnen eine neue Parallel-Freileitung ab. Ungefähr 2,5 Kilometer der Trasse sollen über Staßfurter Gemarkungen führen. Das Problem: Ein Prüfantrag ist nicht an Bedingungen – also an eine Ausführungsart – geknüpft. Theoretisch ist es also möglich, dass eine neue Freileitung gebaut wird, die weder vom Salzlandkreis noch der Stadt Staßfurt unterstützt wird. Der Staßfurter Stadtrat setzte sich dafür ein, dann lieber ein Erdkabel im Staßfurter Bereich verlegen zu lassen.

„Die Behörde hat uns drei Varianten zur Prüfung aufgegeben“, erklärt Axel Happe. „Die Hybridlösung, eine zusätzliche neue Gleichstromleitung, die ganz nah westlich der bereits bestehenden Freileitung entlangführen würde sowie eine neue Gleichstromleitung im Bereich des 1000 Meter breiten Korridors.“ 50Hertz sprach sich gegen eine Hybridlösung aus. Die technischen und finanziellen Hürden seien zu groß. Zudem wären die etwa 20 bis 25 Millionen Euro, die 2014 in die neue Doppelleitung gesteckt wurden, umsonst gewesen. Denn ein Hybridmast müsste den jetzigen Mast ersetzen, um beide Leitungen tragen zu können.

Happe betont: „Es gibt für die Kommunen im Planfeststellungsverfahren noch reichlich Gelegenheit, sich einzubringen.“ Auch in diesem Planungsabschnitt werden Argumente der Kommunen einfließen. Das betrifft die Trassenführung und natürlich auch die Freileitungsprüfung. Vorausgesetzt natürlich, dass die Bundesnetzagentur mit ihrer Entscheidung zum 1000 Meter breiten Korridor in den kommenden Wochen für den Teilabschnitt im Salzlandkreis zwischen Welsleben und Umspannwerk Förderstedt die weitere Prüfung einer Freileitungsführung aufgibt.

Generelle Proteste gegen den „Suedostlink“ gab es in 2019 unter anderem vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), der in Staßfurt im November gegen das Projekt vor dem Salzlandcenter protestierte. Der BUND kritisierte, dass die Menschen vor Ort nichts von dem Strom haben würden und Natur zerstört werden würde. Zudem sei das Milliardenprojekt nicht nachhaltig.