Von Lisa Kollien und Falk RockmannStaßfurt/Güsten - Der plötzlich auftretende Gewittersturm am Montagabend fegte auch über die Regionen Staßfurt und Güsten. Im Bereich der Stadt Staßfurt mussten die Feuerwehren Atzendorf, Brumby, Neundorf und Staßfurt zu insgesamt sechs Einsätzen wegen umgestürzter Bäume ausrücken. Das teilte die zuständige Fachdienstleiterin Susanne Henschke auf Nachfrage mit.

Aber nicht nur das: Im Glöther Park brannte sogar ein Baum, möglicherweise wegen Blitzeinschlags. Ein Baum hatte auch in Staßfurt-Nord unweit des Berufsförderungswerks Feuer gefangen, das die Einsatzkräfte löschen mussten. Kleinere Sturmschäden beseitigte der Stadtpflegebetrieb am Tag nach dem Sturm selbst. Insgesamt war die Feuerwehr mit ungefähr 20 Kameraden im Einsatz.

Auch in Staßfurts Nachbarstadt Güsten waren die Kameraden gleich mehrere Stunden unterwegs. Zum einen hat der Sturm in der Auguststraße der Wipperstadt den Ast eines Baumes weggerissen. Dieser fiel auf die Straße und wurde von den Einsatzkräften aus dem Weg geräumt, berichtet der stellvertretende Ortswehrleiter Dirk Keilhoff. Zum anderen haben die Kameraden mit der Kettensäge in Warmsdorf einen umgestürzter Baum zerkleinert. „Der Stamm ist gebrochen und auf den Radweg der Straße Unterland gefallen“, fügt Keilhoff hinzu. Beide Einsätze waren innerhalb von etwa 45 Minuten beendet. Nur die Drehleiter der Güstener Feuerwehr war länger unterwegs. „Die Kollegen in Giersleben haben uns um Hilfe gebeten.“ Dort ist am Altenheim Richterpflege an der Bogenstraße die Krone eines Baumes gebrochen. „Allerdings blieb sie noch in den verbliebenen Ästen hängen. Deswegen haben wir mit unserem Fahrzeug unterstützt“, erklärt der Feuerwehrmann. So konnte die abgebrochene Baumkrone herausgeschnitten und somit die Gefahr für Passanten gebannt werden.

Auch in Bernburg waren 45 Retter der Feuerwehren Bernburg, Gröna und Peißen mit neun Fahrzeugen im Einsatz. Vor allem wegen umgekippter Bäume.