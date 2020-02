Die Sturmnacht ist in der Region Staßfutr weitgehend ruhig verlaufen.

Atzendorf/Löderburg Weitgehend ruhig lief die Sturmnacht von Sonntag zu Montag im Raum Staßfurt ab, wie die Wehrleitungen informierten. Die Region blieb von Schäden bis auf einen Einsatz verschont.

Zu letzterem wurden Feuerwehrleute aus Atzendorf und Löderburg am Sonntagabend um 20.30 Uhr gerufen. In der Straße zum Sportplatz in Atzendorf hatte sich ein großer Baum quer über die Straße gelegt. In etwa eineinhalb Stunden zersägten die Kameraden unter Leitung des kommissarischen Atzendorfer Wehrleiters Daniel Sowka den Baum in Einzelteile und räumten Äste und Zweige beiseite. Die Stadt werde diese dann entsorgen, so Sowka.