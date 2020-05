In Staßfurt wird ein Senior vermisst. Foto: Carsten Rehder/dpa

Die Polizei sucht nach einem 65-Jährigen aus Staßfurt, der seit Mittwochabend vermisst wird. Bislang gibt es keine Spuren.

Staßfurt (vs) l Ein 65-jähriger Bewohner eines Seniorenheims in Staßfurt wird seit frühen Mittwochabend vermisst. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, führte die Suche mit einem Hubschrauber und zweier Spurensuchhunde bislang nicht zum Auffinden des Mannes.

Er gilt als dement und orientierunglos. Der Mann sei schon mehrfach aus dem Seniorenheim geflohen, wurde jedoch kurze Zeit später immer wieder aufgefunden.

Der vermisste Siegfried B. wird von der Polizei wie folgt beschrieben:

179 cm groß, sehr schlank

das Erscheinungsbild ist eher ungepflegt

bekleidet mit einer dunkelblauen Jogginghose, einem Holzfällerhemd und einer Weste sowie Sandalen

Bilder Die Polizei sucht nach Siegfried B. aus Staßfurt. Foto: Polizei Salzlandkreis



Hinweise nimmt das Polizeirevier Salzlandkreis unter 03471/3790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.