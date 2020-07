Kisten statt Beutel. Ein neuer Laden. Andere Teilhabemöglichkeiten: Die Staßfurter Tafel stellt sich mit dem neuen Betreiber Awo neu auf.

Staßfurt l Der Mann konnte es wohl nicht abwarten. Obwohl die Staßfurter Tafel am Montag gar nicht geöffnet hatte, nutzte der Bürger im mittleren Alter das klitzekleine Zeitfenster, um in den „Kaiserhof“ hineinzuschlüpfen. Nur für einen kleinen Moment hatte die Tafel offen gestanden. Es gab ja viel zu sehen. Er schaute sich interessiert im „Lädchen mit Herz“ um, wie der Unkostenladen in der Tafel jetzt heißt. Die Arme hatte er hinten verschränkt, der Blick ruhte. Dann wurde er von den Angestellten doch bemerkt. Mit einem Lächeln trat die Staßfurter Projektleiterin der Tafel, Nadine Jeromin, an ihn heran: „Wir haben erst morgen geöffnet. Dann können Sie gern vorbeikommen, wenn Sie einen Tafel-Ausweis haben“, erklärte sie mit warmen Worten. Der Mann nickte. „Oh, Entschuldigung“, sagte er. „Hier hat sich ja viel getan, es gibt einen neuen Betreiber. Ich wollte mich mal umschauen.“

Der Wechsel des Betreibers der Tafel hat sich in der Bevölkerung herumgesprochen. Er macht wohl neugierig. Seit dem 1. Juli ist die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Salzland als neuer Tafel-Betreiber in Staßfurt aktiv. Die Awo hatte die Tafel übernommen, nachdem der vorige Betreiber sich mit den Stadträten überworfen hatte. Schon in den vergangenen beiden Wochen wurden Lebensmittel ausgegeben. Am Dienstag gibt es dann zum ersten Mal auch wieder ein warmes Mittagessen. Kesselgulasch steht auf dem Speiseplan. Die Speisen kosten zwischen zwei und drei Euro.

Die Bedürftigen sollen dabei fast nicht merken, dass sich etwas geändert hat und doch gibt es spürbare Veränderungen. Wie bei den sechs Ausgabestellen im Altkreis Schönebeck gibt die Awo nun auch in Staßfurt Lebensmittelkisten aus, in denen sich Obst, Gemüse, Wurst, Milch, Käse und andere Lebensmittel befinden. Vorher gab es Beutel. „Das ist ein großer Unterschied“, sagt Mitarbeiterin Diana Utterodt. „Der große Vorteil ist, dass die Tafelnutzer jetzt sehen, was sie bekommen.“ In jeder Kiste ist der gleiche Inhalt. Die ersten Tage habe es positives Feedback gegeben. „Die Nutzer fanden es gut“, sagt Nadine Jeromin, die in Staßfurt nun die Verantwortung trägt. Die Kisten werden vorgepackt entsprechend der Anmeldungen und für drei Euro verkauft. Der Wareninhalt betrage 45 Euro. Einmal die Woche dürfen die Nutzer sich eine Kiste abholen.

Bereits 100 Anmeldungen

Die ersten Tage machen Mut. „Es haben sich 54 Bedarfsgemeinschaften mit 100 Personen angemeldet“, berichtet Awo-Geschäftsführerin Ines Grimm-Hübner. Acht Rentner wären darunter, sowie 24 Kinder. „Vorher waren es 130 Nutzer. Wir sind auf einem guten Weg.“ Die bisherigen Tafel-Ausweise laufen Ende August aus. Wer unter neuem Betreiber die Tafel nutzen möchte, braucht einen neuen Ausweis und entsprechende Nachweise, dass die Befürftigkeit besteht.

„Am 1. Juli haben wir versucht, klar Schiff zu machen und Ordnung reinzubekommen. Es gab unglaublich viele Gespräche mit den Mitarbeitern“, sagt Ines Grimm-Hübner. „Es war eine sehr entspannte und illustre Runde.“ Mit dem Ergebnis, dass der Großteil der ehrenamtlichen und in Maßnahmen befindlichen Mitarbeiter weitermacht. „Es wurden 14 Verträge abgeschlossen“, so Grimm-Hübner. Unter dem alten Betreiber seien es 18 Mitarbeiter gewesen. Zwei Mitarbeiter, die Steffen Globig als Vorsitzender des ehemaligen Tafel-Betreibers „Verein für Soziales und Betreuung“ entlassen hatte, würden bei der Awo nun als ehrenamtliche Mitarbeiter weitermachen. „Wir suchen noch Fahrer“, sagt Grimm-Hübner. „Und weitere ehrenamtliche Mitarbeiter sind immer gern gesehen.“

Der Unkostenladen auf der rechten Seite im Gebäude wurde umbenannt in „Lädchen mit Herz“. Gestaltet hatte das neue Schild das „Kreativzentrum im Moore“ (KIM) aus Staßfurt. Auch das Angebot verändert sich. Lebensmittel wie Babybrei oder bereits getragene Kleider (ähnlich wie bei einer Kleiderkammer) werden nicht mehr verkauft. „Es wird jetzt neuwertige verpackte Ware aus Spenden angeboten“, sagt Ines Grimm-Hübner. „Wir wollen die Tafelnutzer nicht stigmatisieren.“ Spielzeug, Fanartikel oder Kinderkleidung hat das „Lädchen mit Herz“ jetzt zu bieten. Bei der Ausgabe von Lebensmitteln werden jetzt Edelstahltische statt Holztische verwendet, weil diese leichter zu desinfizieren sind. Mit den Supermärkten wurden neue Verträge aufgesetzt. „Wir freuen uns auch immer über Spenden aus Gärten. Das bereichert das Angebot“, so Grimm-Hübner.

Tafel-Auto kaputt

Wie die Mitarbeiter die Arbeit unter dem neuen Betreiber empfinden? „Es ist eine ganz schöne Umstellung. Aber man gewöhnt sich dran. Es kommt Ordnung rein. Es ist nicht schlechter geworden“, sagt Diana Utterodt. Sie ist mit Unterbrechungen seit 2001 bei der Tafel, hat mehrere Betreiber kommen und gehen sehen. „Ich bin ein Mensch, der gerne hilft. Mir ist die Tafel sehr ans Herz gewachsen.“ Dany Menza ist seit 2015 dabei. „Wir hatten leichte Bedenken“, sagt sie. „Aber es läuft gut.“ Die Harmonie mit Nadine Jeromin stimmt dabei. „Die Mitarbeiter machen es mir leicht, sind total pflegeleicht“, sagt Jeromin. Sie wohnt in Biere, war vorher bei der Awo Ehrenamts-Koordinatorin. „Das war meist ein Bürojob. Jetzt jeden Tag vor Ort zu sein, Chef zu sein. Das ist eine Umstellung. Aber ich freue mich auf die neue Aufgabe.“

Große Probleme gab es vergangene Woche mit dem Tafel-Auto. Das musste am Freitag in die Werkstatt, weil die Kühlung kaputt ist. Dabei wurde weiterer Reparaturbedarf festgestellt. „Das wurde auf Verschleiß gefahren“, so Grimm-Hübner. Perspektivisch soll ein neues Fahrzeug her. Ein neues Fahrzeug kostet aber 46 000 Euro. Über die Lidl-Pfandspende will sich die Staßfurter Tafel nach Geldern umschauen. In der Küche sollen mittelfristig auch neue Kühlgeräte angeschafft werden. Die alten wären Stromfresser und würden also viel Geld kosten. 2021 soll der „Kaiserhof“ zum „soziokulturellen Zentrum“ entwickelt werden.

Denkbar ist bei der Staßfurter Tafel, dass sich die Öffnungszeiten verlängern auf fünf Tage. Derzeit sind es drei Tage in der Woche. Perspektivisch sind dezentrale Ausgabestellen in kleineren Ortschaften denkbar. So wie es die Awo Salzland bereits in Groß Rosenburg oder Biere praktiziert. Auch das Projekt „Kochen aus der Kiste“, das bereits in Schönebeck angelaufen ist, soll irgendwann in Staßfurt umgesetzt werden. „Wir müssen schauen, wie es anläuft“, sagt Grimm-Hübner.

Im Altkreis Schönebeck wären es vor über einem Jahr noch 360 Nutzer bei den Tafeln gewesen, jetzt über 1000. Mehr bedürftige Bürger trauen sich also, das Angebot der Tafel zu nutzen. Auch in Staßfurt sei die Dunkelziffer recht hoch. Diese zu verringern, das hat sich die Awo auf die Fahnen geschrieben.