Weihnachten Tafel in Egeln: Bedürftigen besondere Freude bereitet

Mit einer Weihnachtsausgabe sorgte die Tafel der Klusstiftung in Egeln dafür, dass rund 100 Familien in der Egelner Mulde an den Feiertagen ausreichend mit Lebensmitteln versorgt sind. Möglich machten das viele Spenden und fleißige Helfer.