Eigentlich wollen sie gar nicht im Vordergrund stehen, wie man an diesem Foto, aufgenommen im Dezember, gut ablesen kann: Die freiwilligen Helferinnen bei der Staßfurter Tafel sind jene, die das Herzstück der Einrichtung darstellen. Sie kommen ehrenamtlich und kochen, helfen in der Küche, machen die Lebensmittelbeutel fertig und sind vor allem Ansprechpartner für die Hilfsbedürftigen in Staßfurt. Viele von ihnen können die aktuelle Debatte um die Tafel gar nicht richtig nachvollziehen. Foto: Franziska Richter

Am 1. Juli übernimmt die Awo die Tafel Staßfurt. Einige Fragen zu Mitarbeitern und Inventar müssen noch geklärt werden.

Staßfurt l Es war eine lange, leidvolle Geschichte, die viel Nerven gekostet hat. Geht man dieser Tage durch die Tafel, nicken die Helfer einem zu und schauen dann betreten zu Boden. Nach dem Zerwürfnis zwischen dem aktuellen Tafelverein „Tafel Staßfurt“ mit Steffen Globig als Vereinschef und der Stadt Staßfurt sowie dem Stadtrat, steht das Aus jetzt fest: Der Verein sagt Lebewohl und löst sich auf. Die freiwilligen Mitarbeiter haben gestern spontan ein kleine Abschiedsfeier abgehalten.

Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Salzland mit Sitz in Schönebeck übernimmt ab Juli. Diese haben Stadtverwaltung und Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD) kurzerhand als neuen Tafelbetreiber gewinnen können.

So ein schneller Übergang von einem Tag auf den anderen ist zum Teil nicht ganz einfach, wie sich aus Gesprächen mit dem aktuellen Tafelverein und der Awo andeutet. Es geht um das ganze Inventar – Möbel, Küche, Gerätschaften, ein Auto, zwei angestellte Mitarbeiter, Verträge mit den Supermärkten, die Lebensmittel spenden, und um rund 20 freiwillige Helferinnen, die täglich vor Ort unterstützen.

Am Montag dieser Woche sind der alte und der neue Hausherr, Tafelverein und Awo, tatsächlich zum ersten Mal zusammengekommen. Es sind nur noch knapp zweieinhalb Wochen bis zur „besenreinen Übergabe“ der Einrichtung an der Bodebrücke. Dem aktuellen Tafelverein kündigte die Stadt Staßfurt zum 30. Juni, wegen Streitigkeiten um Konzepte zwischen Stadt, Stadtrat und Steffen Globig als Tafelleiter.

Übernahme von Inventar noch zu klären

„Grundsätzlich sind die Gespräche am Montag gut gelaufen“, berichtet Steffen Globig. „Durch die Kurzfristigkeit wird es natürlich schwierig.“ Die Awo hat sich am Montag mit verantwortlichen Mitarbeitern vor Ort vorgestellt und ihre Pläne dargelegt. „Wir werden die Tafel so wie bekannt weiterbetreiben“, so Ines Grimm-Hübner, Geschäftsführerin der Awo. Also mit warmem Mittagessen, Beutelausgabe, Umsonstladen, Kleiderkammer.

„Was mit dem Inventar wird, müssen wir noch klären“, so Steffen Globig. Küche, Kühlkammer und Tafelauto, das täglich Waren von den Supermärkten einsammelt, hatte der aktuelle Verein vom Vorgänger übernommen. Neue Tische, Sitzbänke, die Einrichtung des Tafelladens und mehr konnte der Verein durch eine satte Spende von Ikea neu kaufen. Über den Besitz des Vereins müssen beide Seiten noch verhandeln.

Zwei Mitarbeitern wurde gekündigt

Steffen Globig hat einige Verträge gekündigt, „denn der aktuelle Verein löst sich auf und existiert dann nicht mehr“, sagt er. „Unsere Verträge mit den Supermärkten lösen wir auch auf.“ Zwei angestellten Mitarbeitern, dem Fahrer des Tafelautos und der stellvertretenden Tafelleiterin, hat er zum 30. Juni gekündigt.

Die AWO will die Angestellten übernehmen, sagt Ines Grimm-Hübner.

Das Herzstück der Tafel sind rund 20 freiwillige Helferinnen, die täglich „den Laden schmeißen“. Sie arbeiten ohne Lohn oder Gehalt und können frei entscheiden, ob sie der Einrichtung treu bleiben oder nicht. Die Awo hat am Montag Interessenbögen an die Frauen verteilt – wer möchte, kann seine Bereitschaft zum Weitermachen erklären.

Wechsel muss akzeptiert werden

„Ich hoffe, dass sich die Menschen bei der Tafel bei dem neuem Träger Awo wiederfinden“, so Steffen Globig, auch wenn die öffentliche Debatte zu Unsicherheiten und Unstimmigkeiten geführt hat. Die Ruhe nach dem Sturm müsse bald einkehren, so Steffen Globig, der selbst weiterhin beim Projektservice Eisleben, dem Vorgängerbetreiber, angestellt bleibt.

Dass der Tafelverein nun aufhören muss, ist der Schlusspunkt der Debatte. „Die Mitarbeiter hat das Geschehen geärgert, sie hatten sich hier wohlgefühlt“, so Steffen Globig. Die Tafel wurde neu eingerichtet, kam in neuer Optik daher, die freiwilligen Mitarbeiter konnten als Vereinsmitglieder mitbestimmen. „Aber die Zeichen der Zeit sind nun mal andere.“