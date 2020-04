Am 30. Juni läuft der Vertrag des Betreibers der Staßfurter Tafel aus. Dieser zeigt sich trotz Verfehlungen gesprächsbereit.

Staßfurt l Gute Nachrichten helfen beim Durchblick im Dickicht der Dystopie. Die Tafel Staßfurt schickte am Freitag ein Zeichen in die Welt. „Ab sofort öffnen wir wieder an drei Tagen pro Woche. Auch unser Laden kann einzeln betreten werden. Aber nur mit Maske!“, schreibt die Tafel in den sozialen Netzwerken. Freiwillige Helfer teilen Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9.30 bis 11 Uhr Lebensmittel aus. Die Küche hingegen bleibt zu. 14 Tage lang war die Tafel komplett geschlossen. Nun gibt es zumindest diesen kleinen Lichtblick für die Bedürftigen.

Die Tafel ist noch da. Aber wird es die Tafel in der jetzigen Form auch über den 30. Juni hinaus geben? Das ist noch nicht geklärt. Fakt ist: Der Vertrag mit dem aktuellen Betreiberverein „Verein für Soziales und Betreuung Staßfurt“ wurde im Dezember 2019 per Stadtratsbeschluss ein halbes Jahr verlängert. Darüber hinaus sieht sich die Mehrheit der Stadträte aber nicht gewillt, weiter mit dem Verein zusammenzuarbeiten. Was vorrangig am ehemaligen Leiter der Tafel und heutigen Vorsitzenden des Vereins Steffen Globig liegt.

Dieser hatte in den Bemühungen im sogenannten Kaiserhof ein soziokulturelles Zentrum aufzubauen, in dem die Tafel eines von mehreren sozialen Angeboten wäre, viel Porzellan zerschlagen. Ohne mit den verschiedenen Interessenten das Konzept im Detail abzusprechen, reichte er dieses bei der Stadt ein. Das wird ihm bis heute krumm genommen. „Es ist keine Favoritenlösung, dass dieser Verein die Tafel weiter betreibt“, sagt Michael Hauschild (SPD), Vorsitzender im Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales. Diese Botschaft wurde so auch in einer Arbeitsgruppe erarbeitet, die am 1. April virtuell per Telefonkonferenz getagt hatte.

Arbeitsgruppe tagt zur Tafel

Staßfurts Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD) hatte diese Arbeitsgruppe „Soziokulturelles Zentrum“ ins Leben gerufen, um die Frage zu erörtern, wie es im Juli weiter geht. „Das oberste Ziel der AG ist es, den Tafelbetrieb in Staßfurt sicherzustellen“, sagt Sven Wagner. „Ich möchte, dass die Stadträte aktiv mitwirken und die Entscheidung kein alleiniges Verwaltungshandeln ist. Für mich ist bindend, was der Stadtrat sagt.“ Dieser soll am 25. Juni das nächste Mal tagen. „Da wird es dann eine Beschlussvorlage zu dem Thema geben“, so Wagner. Teile der Arbeitsgruppe wollen aber einen neuen Betreiber. „Es werden verschiedene Möglichkeiten eruiert. Das ist eine mögliche Option“, sagt Wagner.

Ob in der Kürze der Zeit ein neuer Betreiber gefunden werden kann? Das ist offen. Fakt ist aber: Der derzeitige Betreiber will weitermachen. Nachdem der „Verein für Soziales und Betreuung Staßfurt“ 2019 noch den Mietvertrag gekündigt hatte, gab es danach einen Wechsel beim Leiter der Tafel und beim Vorsitzenden. Der neue Vorsitzende Steffen Globig sagt: „Wir würden gern weiter dort bleiben. Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter brennen für die Tafel.“ Im Februar hatte Globig auch mit Sven Wagner zusammengesessen. „Mir wurde gesagt, dass nach einem Betreiber gesucht wird. Aber es gibt noch kein Ergebnis. Stand jetzt müssen wir am 1. Juli ausziehen und die Tafel wäre dann nicht mehr im Kaiserhof“, sagt Globig.

Die Namensrechte an der Tafel hatte dabei laut Globig der „Verein für Soziales und Betreuung Staßfurt“ erwirkt. Diese würde er auch behalten, wenn der Verein ausziehen müsste. Der Begriff wäre laut Globig geschützt. „Wir würden natürlich auch den Tafelverband mit ins Boot holen“, sagt Sven Wagner. Um im Kaiserhof auch mit einem neuen Betreiber eine Tafel anbieten zu können, die genauso heißt.

Einsichtiger Betreiber

Steffen Globig will aber vor allem eines: Nach vorn blicken. „Ich will mich nicht streiten“, sagt er. „Ich bitte darum, die Uhren auf Null zu stellen. Wir sollten miteinander reden, nicht hinter dem Rücken. Ich bitte die Stadträte, dass wir an einen Tisch kommen.“ Globig ist auch einsichtig bei den Dingen, die in 2019 passiert sind. „Es war falsch, sich mit der Urania nicht näher abgestimmt zu haben. Das hätte ich vorher klären müssen. Ich habe das falsch gelesen. Allerdings war es nur eine Ideensammlung, die nach besten Wissen und Gewissen entstanden ist.“ Der Bildungsträger Urania war einer der Vereine, die Interesse am Projekt „Soziokulturelles Zentrum“ im Kaiserhof hatten.

Derzeit ist nur die Tafel in der Steinstraße 33 beheimatet. Wie es mit der Idee „Soziokulturelles Zentrum“ weiter geht, ist ebenso offen. „Entscheidend ist, dass die Leute versorgt werden. Es darf keinen Tag geben, wo es die Einrichtung nicht mehr gibt“, sagt Michael Hauschild. „Das soziokulturelle Zentrum sollte zurückgestellt werden, bis die Sache mit der Tafel geklärt ist. Vielleicht ist es besser, 2021 erst wieder darüber zu debattieren.“

Weil eben der Fortbetrieb der Tafel wichtiger ist. „Es ist oberste Priorität, die Tafel über den 30. Juni hinaus zu betreiben“, sagt Wagner. „Niemand will, dass die Tafel schließt“, meint auch Michael Hauschild. Dieser berichtet von einem offenen Brief, den Steffen Globig den Stadträten hat zukommen lassen. „Da wurden Dinge sehr selbstkritisch benannt, Steffen Globig hat sich auch entschuldigt“, so Hauschild.

Das klingt danach, als würden versöhnliche Töne zwischen dem Vorsitzenden des Tafelvereins und den Kommunalpolitikern angeschlagen werden. Dass es vielleicht sogar möglich ist, dass der aktuelle Betreiber einen neuen Vertrag bekommt. „Ich bin bereit dafür, mitzuwirken“, sagt Globig, der aber auch sagt: „Man sollte das nicht an einer Person, also an mir festmachen.“ Er sagt, dass es derzeit keine andere Option gibt, als mit dem aktuellen Betreiber weiterzumachen. „Es gibt keinen anderen“, so Globig. Ein reibungsloser Übergang zu einem neuen Betreiber wäre auch nicht möglich.

Wie geht es weiter? Anfang Mai tagt die AG „Soziokulturelles Zentrum“ das nächste Mal. Im Kaiserhof läuft der Betrieb der Tafel unterdessen weiter. „Wir wollen bald wieder beginnen zu kochen“, erklärt Globig. „Um das Essen vielleicht per Lieferdienst an die Bedürftigen zu geben.“ 30 bis 40 Tafelgänger gibt es im Schnitt pro Tag. Vor allem diese brauchen eine Vision. Eine Vision, wie es über den Juni hinaus weiter geht.