Tafel Staßfurt: Erneuter Schicksalsschlag für Tafelgängerin

Wie es einer 62-jährigen Tafelkundin aus Staßfurt ergeht, die im November 2022 der Volksstimme von ihrem Leben in Armut erzählte.

Immer mehr Menschen müssen in Deutschland zur Tafel gehen. Mehr als zwei Millionen sind es inzwischen.

Staßfurt - 14 Tage lang hat Martina Herbst die Straße herunter geschaut. Hörte ihren Hund bellen. Jeden Tag wacht die 62-Jährige um 5.30 Uhr auf, ist um 13.15 und um 19.15 Uhr in Gedanken bereit, die Wohnung zu verlassen. Denn das sind die Zeiten, in denen sie eigentlich mit ihrem Hund vor die Tür geht. Doch Benny lebt nicht mehr. Der Mischling aus Border Collie und Australian Shepherd musste am 19. Dezember eingeschläfert werden. Für die Staßfurterin ist das ein schwerer Schlag.