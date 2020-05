Die Fraktionen im Stadtrat sind einhellig der Meinung, dass es ab Juli einen neuen Betreiber für die Staßfurter Tafel braucht.

Staßfurt l Im Mai tagt die Arbeitsgruppe „Soziokulturelles Zentrum“ das nächste Mal. Vier Varianten gibt es für den Fortbetrieb der Tafel. Die Kommunalpolitiker werden sich mit dem Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD) und Verwaltungsmitarbeitern austauschen. Die Optionen werden näher beleuchtet. Doch wie stehen die Fraktionen zur Staßfurter Tafel? Wer soll über den 30. Juni hinaus die Tafel betreiben? Michael Hauschild, Fraktionsvorsitzender SPD/Grüne und Vorsitzender des Ausschusses für Jugend, Senioren und Soziales hatte bereits bekundet, dass er sich eine Fortführung der Zusammenarbeit mit dem derzeitigen Betreiber schwer vorstellen kann (Volksstimme berichtete). Er plädiert dafür, einen anderen Betreiber zu suchen. Die Volksstimme hat sich unter den weiteren Fraktionen umgehört.

Stephan Czuratis, Fraktionsvorsitzender der CDU, sieht es pragmatisch. „Ich bin emotionslos beim Betreiber und habe keine Vorliebe. Das beste Konzept gewinnt“, sagt er. Dass es aber mit Steffen Globigs „Verein für Soziales und Betreuung Staßfurt“ weiter geht, hält er für nahezu ausgeschlossen. „Das Vertrauen ist gebrochen. Die Zusammenarbeit sollte neu ausgerichtet werden. Ich würde mich wundern, wenn es mit Herrn Globigs Verein weiter geht. Es bröckelt da aus allen Richtungen. Das ist keine belastbare Zukunft.“ Ob Czuratis die Awo favorisiert? „Ich möchte dem politischen Willen nicht vorgreifen. Es gab bisher nur eine Vorabsprache.“

Klaus Magenheimer, Fraktionsvorsitzender der Linken, betont die Wichtigkeit der Tafel. „Die Gesellschaft wird sich nicht so ausrichten, dass wir auf die Tafel verzichten können. Es muss nahtlos weitergehen“, sagt er. Aber eben nicht mit Steffen Globig. „Wir halten ihn nicht für vertrauenswürdig. Das hat auch mit der Vergangenheit zu tun. Es hat keinen Sinn mehr, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich bin dafür, es der Awo zu übertragen.“ Magenheimer schlägt zudem vor, beim soziokulturellen Zentrum umzudenken. „Ich habe einige Bauchschmerzen, den Kaiserhof als soziokulturelles Zentrum weiter zu betreiben. Wenn durch den Umzug der Bibliothek von Staßfurt Nord ins Zentrum im Jugend- und Bürgerhaus Räume frei werden, könnte man vielleicht dort das soziokulturelle Zentrum installieren.“ Weil eben dort schon viele andere soziale Angebote durch Vereine und Projekte der Stadt existieren würden.

Keine Alternativen

Großen Fokus auf den Fortbetrieb der Tafel legt auch Johann Hauser, Fraktionsvorsitzender der FDP. „Gerade in der jetzigen Situation ist eine Tafel nötiger denn je“, sagt er. Hauser geht dann auch auf den offenen Brief von Steffen Globig an die Stadträte ein, der der Volksstimme vorliegt. „Er schreibt alles rein, was er versäumt hat. Trotzdem wird es einen neuen Betreiber geben. Das ist alternativlos. Herr Globig hat seine Gelegenheit verpasst und die kehrt auch nicht zurück.“ Zur Awo steht Hauser so: „Der Name ist nicht entscheidend, sondern die Fakten. Der Oberbürgermeister und die Verwaltung sind jetzt gefordert.“

Etwas zwiespältiger sieht es Matthias Büttner, Vorsitzender der AfD-Fraktion. „Ich bin hin- und hergerissen und weiß nicht so genau, was ich von den Überlegungen halten soll, Steffen Globig nicht mehr die Tafel betreiben zu lassen. Die Tafel war immer gut besucht, die Angestellten sprechen nicht schlecht von ihm. Darauf kommt es ja an. Vielleicht sollte man persönliche Befindlichkeiten hinten anstellen.“ Dass ein anderer Betreiber die Tafel übernimmt, hält er aber ebenso für eine gute und denkbare Option. „Erstmal ist es egal, wer die Tafel betreibt. Grundsätzlich ist es wichtig, dass die Tafel weiter geht. Es gibt viele Bedürftige in Staßfurt.“

Ralf-Peter Schmidt von der Unabhängigen Bürgervertretung Staßfurt (UBvS) ist verwirrt. „Ich bin dolle irritiert von den weichen Tönen des Oberbürgermeisters und von Michael Hauschild. Der Verein hatte selbst im Dezember 2019 gekündigt. Herr Globig ist ein unehrlicher Verhandlungspartner. Im offenen Brief von ihm gibt es fünf Seiten mit Halbwahrheiten“, sagt er. „Für mich ist die Awo Salzland der Favorit für die Weiterführung der Tafel.“ Ralf-Peter Schmidt weist bei den Planungen des soziokulturellen Zentrums auch daraufhin, dass dafür noch Fördermittel über Urban 21 gebunden seien. „Der Tafelbetrieb wäre nur ein Ausschnitt.“

Das soziokulturelle Zentrum nach Staßfurt Nord ins Jugend- und Bürgerhaus umziehen lassen, hält Schmidt für nicht gut. „Man sollte die Strukturen nicht vermischen. Wir brauchen beide Häuser. Den Kaiserhof als soziokulturelles Zentrum und das Jugend- und Bürgerhaus. Beim soziokultulturellen Zentrum geht es um Bürgerbeteiligung, Demokratie, soziokulturelle Mitsprache, Kultur und Freizeit.“ All diese Dinge sollten Eingang finden bei den Planungen um das neue Zentrum.