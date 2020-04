Die Tafel Staßfurt soll einen neuen Betreiber bekommen. Möglich ist, dass die Awo Salzland oder das BBRZ übernehmen.

Staßfurt l Laut Volksstimme-Informationen soll es für den Weiterbetrieb der Staßfurter Tafel ab dem 1. Juli diesen Jahres vier verschiedene Optionen geben. Der „Verein für Soziales und Betreuung Staßfurt“, der die Tafel derzeit betreut, hatte seinen Vertrag im Dezember 2019 gekündigt, will aber nun mit dem neuen Vorsitzenden Steffen Globig den am 30. Juni auslaufenden Vertrag verlängern. Dazu gibt es drei weitere Möglichkeiten.

Mehrere Stadträte berichten auf Volksstimme-Nachfrage, dass die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Salzland favorisiert wird. So habe es bereits im März Gespräche mit der Awo gegeben. Diese hält sich bedeckt. „Der Vorstand ist darüber informiert. Es gibt aber keine Beschlussfassung. Solange der derzeitige Betreiber einen gültigen Vertrag hat und vom Landesverband der Tafeln anerkannt ist, muss man darüber nicht diskutieren“, sagte Ines Grimm-Hübner, Geschäftsführerin bei der Awo Salzland, gestern.

Eine weitere Option ist, dass das Berufliche Bildungs- und Rehabilitationszentrum (BBRZ) die Tafel übernimmt. Das BBRZ wollte sich auf Volksstimme-Anfrage nicht äußern. Auch die Klusstiftung Schneidlingen wurde angefragt. Diese lehnte aber die Übernahme der Tafel nach Volksstimme-Informationen ab. Noch sind es reine Gedankenspiele, die aber konkret werden können, wenn der Vertrag mit dem derzeitigen Betreiber „Verein für Soziales und Betreuung Staßfurt“ nicht verlängert wird. Wonach es stark aussieht. Die Fraktionen sind sich wohl einig, dass ein neuer Betreiber her soll.

Welche Möglichkeiten gibt es? Die Volksstimme stellt die vier Varianten vor.

Option A

Die Awo Salzland übernimmt die Tafel am jetzigen Standort Kaiserhof an der Bode. Der große Vorteil ist die Erfahrung. Die Awo betreibt im Salzlandkreis bereits Tafeln in Schönebeck, Calbe, Barby, Biere und Groß Rosenburg. Bei Übernahme würde die Awo wohl zügig Infrastrukturen schaffen können, um die Tafel in Staßfurt zu übernehmen. Die Awo hat Erfahrung mit Beratungsangeboten, die im Kaiserhof vorgehalten werden können. Dazu könnten andere Träger einbezogen werden, um soziokulturelle Leistungen anzubieten. Allerdings würde das warme Mittagsessen, das der derzeitige Betreiber anbietet, wegfallen. Der Betriebskostenzuschuss für die Betreibung der Tafel, den die Stadt Staßfurt seit Januar zahlt, könnte aber vielleicht reduziert werden, wenn das Mittagsangebot wegfällt. Kurzzeitig könnte es zu einer Schließung der Tafel kommen. Problematisch könnte auch die Konkurrenz durch den „Verein für Soziales und Betreuung Staßfurt“ werden, wenn dieser zwar aus dem Kaiserhof ausziehen muss, aber an anderer Stelle die Tafel Staßfurt weiterführen möchte. Dann muss der Landesverband hinzugezogen werden.

Option B

Alles bleibt, wie es ist. Der „Verein für Soziales und Betreuung Staßfurt“ erhält keine Kündigung und betreibt die Tafel im Kaiserhof über den 30. Juni hinaus. Der Vereinsvorsitzende Steffen Globig hat großes Interesse daran, mit seinem Verein am jetzigen Standort die Tafel fortzuführen. Dann müsste ein neues Konzept für ein „Soziokulturelles Zentrum“ erarbeitet werden, das der Stadtrat beschließen müsste. Dieses war im vorigen Jahr gescheitert, weil der Vereinsvorsitzende Steffen Globig das Konzept ohne konkrete Rücksprache mit einigen Partnern eingereicht hatte. Obwohl die Variante – mit dem derzeitigen Betreiber weiterzumachen bei der Staßfurter Tafel – den geringsten Aufwand bedeutet, ist sie am unwahrscheinlichsten. Einfach, weil das Vertrauen zu Globig durch die Fraktionen hindurch verloren scheint.

Option C

Das Berufliche Bildungs- und Rehabilitationszentrum (BBRZ) übernimmt die Tafel. Es gibt dazu zwei Standortoptionen: 1. Die Tafel könnte in den Räumlichkeiten des Motivations- und Orientierungszentrum (MOZ) am Sodawerk eingerichtet werden. 2. Die Tafel zieht in das ehemalige Bürogebäude des Schlachthofes. Es würden Nahrungsmittel ausgeteilt. Ein Sozialkaufladen würde vorgehalten werden so wie schon bei Option A und B. Im Gegenzug würde der städtische Jugendclub „Teenietreff“ von der Sülzestraße in den Kaiserhof ziehen. Der Vorteil: So könnte im Kaiserhof ein breites Angebot der offenen Kinder- und Jugendarbeit bereitgestellt werden und sich mitten in der Innenstadt mehr entfalten. Der Nachteil: Im Bürogebäude Schlachthof ist nicht so viel Platz. Generell würden Umzugskosten anfallen. Im MOZ müsste zudem Miete an das Sodawerk gezahlt werden.

Option D

Das BBRZ übernimmt die Tafel und tauscht Objekte. Der Jugendfreizeittreff „Glashaus“ in der Hecklinger Straße, der vom BBRZ betrieben wird, zieht in den Kaiserhof. Umgekehrt zieht die Tafel in das jetzige „Glashaus“. Auch hier ist von Vorteil, dass im Kaiserhof ein breites Angebot vorgehalten werden kann. Offene Kinder- und Jugendarbeit und andere soziokulturelle Angebote könnten im Kaiserhof gebündelt werden. Die Stadt müsste sich aber auch hier an Betriebskosten beteiligen, Umzugskosten würden anfallen. Es könnte Proteste geben wegen der Standortverlagerung.

Sollte das soziokulturelle Zentrum im Kaiserhof weiter verfolgt werden, muss eine Feuertreppe als zusätzlicher Fluchtweg für die oberen Etagen gebaut werden. Dann könnten sich dort mehr als nur zehn Menschen wie bisher aufhalten. Dazu bräuchte es einen Fahrstuhl zu den oberen Etagen. Es würden also Kosten anfallen.