Bunt wie ein Bällebad sind die Angebote im Jugend- und Bürgerhaus Staßfurt-Nord nicht nur an einem Tag der offenen Tür, der am Sonnabend 16. September übrigens die 27. Staßfurter Kinder- und Jugendtage eröffnet.

Staßfurt - Mit einem Tag der offenen Tür starten am Sonnabend, 16. September, die diesjährigen Kinder- und Jugendtage in Staßfurt. Ab 12 Uhr öffnet das Jugend- und Bürgerhaus in der Straße der Solidarität 15 seine Türen, wo auch die neue Erziehungs- und Familienberatungsstelle des Bernburger Vereins Kids vorgestellt wird. Außerdem gibt es ein buntes Rahmenprogramm, an dem sich auch Staßfurter Vereine und Initiativen beteiligen.

Buntes Programm zum Tag der offenen Tür

Kleine und große Besucher können sich im Großfeldschach versuchen oder am Fahrradparcours der Verkehrswacht teilnehmen und ihr Wissen zum Straßenverkehr vertiefen. Die Jugendclubs der Stadt bieten unter anderem Kinderschminken, Spielstände und einen Kreativstand an. Beim Staßfurter Akkordeonorchester Salzland können die traditionellen Musikinstrumente einmal selbst ausprobiert werden. Für musikalische Unterhaltung sorgt zudem Bernd Christoph vom Jugendfreizeittreff Glashaus. Bis 18 Uhr findet die Veranstaltung statt.

Ausstellung im Haus am See

Weiter gehen die Kinder- und Jugendtage am Montag, 18. September. Im Haus am See in der Rathausstraße 1 werden Werke von Staßfurter Schülern zur Geschichte des Salzes der Bodestadt gezeigt. Von 15 bis 18 Uhr haben Interessenten die Möglichkeit, die Ausstellung zu besuchen.

In den Jugendeinrichtungen der Stadt und seinen Ortsteilen findet am Dienstag zwischen 16 und 18 Uhr ein „Beteiligungsgrillen“ statt, an dem auch Stadträte und Mitarbeiter der Verwaltung teilnehmen.

Donnerstag steht im Zeichen des Sports: In der Salzlandsporthalle findet für die dritten Klassen der Grundschulen ein sportlicher Wettkampf statt, der gleichzeitig die Lesekompetenz fördert.

Leotreff wird wiedereröffnet

Die große Abschlussveranstaltung ist im Kindertreff Leo am Freitag: Der sanierte und nun wieder eröffnete Treff lädt in der Zeit von 13 bis 17 Uhr alle Interessierten zu einer Besichtigung ein, Hüpfburg, Kinderschminken und Spielstände sorgen zudem für den Spaßfaktor am Nachmittag. Die Kinderdisco im Leo-Treff startet um 17 Uhr.