Zum achten Mal fand am Montag, 1. Mai, das Staßfurter Kirschblütenfest statt. Das erste größere Stadtfest des Jahres hatte bei schönem Wetter ein Programm für die ganze Familie zu bieten.

Tausende Besucher bei Kirschblütenfest in Staßfurt

Staßfurt - Die Mundwinkel gingen hoch und runter, die Münder auf und zu. Würdevoll blickten die Mitglieder vom Bergmannsverein in ihren Trachten nach vorn, die Regung im Gesicht zeigte Freude. Der Steigermarsch ist so etwas wie die Hymne von Staßfurt und wird bei vielen Festen gespielt. Die Darbietung vom Spielmannszug Tarthun zur Eröffnung des Kirschblütenfests am Montag sorgte für eine erste Erheiterung. Nicht nur, weil der Bergmannsverein mitsang.